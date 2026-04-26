Video / Most Mehmed-paše Sokolovića jedan je od najljepših u Bosni i Hercegovini, snimili smo ga iz zraka

Most Mehmed-paše Sokolovića (Stari most u Višegradu) nalazi se u gradu Višegradu blizu granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i predstavlja jedno od najmonumentalnijih djela arhitekture koja je nastala u razdoblju od 15. do 19. vijeka u Bosni i Hercegovini. Most Mehmed-paše Sokolovića je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine a uvršten je na UNESCO-ovu listu 2008. godine.

Most je izgrađen u periodu od 1571. do 1577. godine, na mjestu gdje je put povezivao Bosnu sa Carigradom iznad rijeke Drine (tzv. "Carigradska džada"). Izgradnja mosta povjerena je najvećem turskom graditelju, Kodža Mimar Sinanu, dvorskom arhitekti i vrhovnom graditelju Carstva, jednom od najvećih arhitekata svijeta. Zadužbina je Mehmed-paše Sokolovića, velikog vezira trojice sultana ( 1565.-1579. godine ) – Sulejmana Veličanstvenog, Selima II i Murata III.

Bio je inspiracija mnogim umjetnicima, a pisac Ivo Andrić je za roman "Na Drini ćuprija" 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Univerzalna vrijednost mosta u Višegradu je nepobitna sa historijskog i arhitektonskog stajališta. Most je predstavnik jednog historijskog perioda u razvoju graditeljstva i mostogradnje, a izgradio ga je Mimar Sinan, jedan od najpoznatijih graditelja Osmanskog carstva.

Reporter "Avaza" snimio je ovaj fascinantni objekat iz zraka.

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