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Video / Ramiz Zmaj nam otkrio pravi biser: Etno avlija Mačkovac je muzej na otvorenom

Kad kročite u Etno avliju imat ćete osjećaj da ste se vratili barem stotinjak godina unatrag

Ramiz Zmaj. Avaz

Piše: Evelin Trako

26.4.2026

Ramiz Zmaj nam je otkrio pravi biser, spoj ugodnog ambijenta i etno muzeja Mačkovac kod Banovića.

Kad kročite u Etno avliju imat ćete osjećaj da ste se vratili barem stotinjak godina unatrag.

U tipičnom bosanskom ambijentu vidjet ćete stare bosanske kuće šeperuše, vodenice, radionice i druge prateće objekte, te više od deset zanatskih radnji kompletno opremljenih, sve onakvo kako je nekada davno izgledalo.

Ovom ugođaju doprinosi i zbirka od nekoliko hiljada autentičnih starih predmeta koji su se koristili u domaćinstvu. Ovdje možete probati tradicionalna bosanska jela direktno s otvorenog ognjišta i popiti kahvu u starinskoj kafani, te uz žubor vode i cvrkut ptica odlutati u neka davna vremena.

Pogledajte video naše posjete ovom bh. biseru.

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# RAMIZ ZMAJ
# ETNO AVLIJA MAČKOVAC
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