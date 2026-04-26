Slaven Kovačević: Zagrebačka konfrencija narušava mir, ali "treći entitet" i UZP linije neće proći nikad

Zagrebačka navodno intelektualna, a u suštini politička konferencija o preuređenju Bosne i Hercegovine sa nekim novim „trećim entitetom“ direktan je udar na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, rekao je Slaven Kovačević (DF), savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

- Ne znam koliko su organizatori i učesnici bili svjesni da time stvaraju pretpostavke za rušenje implementacije mira, pa čak i rušenje samog Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Možda su „zaboravili“ da se Republika Hrvatska potpisom Daytonskog mirovnog sporazuma obavezala na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i na to da se neće uplitati u naša unutarnja pitanja bilo koje vrste.

Sadašnja unutarnja struktura u Bosni i Hercegovini je izrazito neracionalna, sa preglomaznom državnom administracijom na različitim nivoima vlasti, gdje se javna sredstva u najvećoj mjeri troše na plaćanje te preglomazne administracije, umjesto na razvoj ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta. I sad bi neko da, ionako neracionalnu unutarnju strukturu, dodatno zakomplicira stvaranjem „trećeg entiteta“ te izvrši federalizaciju države Bosne i Hercegovine i to po linijama koje je Internacionalni krivični sud u Hagu utvrdio kao jedan od ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata (UZP). To tako neće moći, ne sad, već nikad.

Ako neko od tih silnih organizatora misli kako mi ne vidimo da oni rade na stvaranju pretpostavki za secesiju i tog „trećeg entiteta“ manipulirajući navodnom ugroženosti jedne od etničkih zajednica, taj se grdno vara. Vidimo šta je njihov stvarni cilj i šta je njihova stvarna hegemonistička strategija. Umjesto da razvijamo dobrosusjedske odnose i jačamo ekonomsku saradnju između obje države, očito da niz političkih aktera u Republici Hrvatskoj čini sve da destabilizira Bosnu i Hercegovinu sa krajnjim ciljem njenog raspada.

Ponavljam još jednom, to se neće desiti nikada. Šutanja sadašnje aktualne vlasti, jako zabrinjava, kao da su oni prešutno saglasni sa ovim idejama o „trećem entitetu“ i novoj etno-teritorijalnoj reorganizaciji države Bosne i Hercegovine. Možda su aktualnoj vlasti sadašnje etničke podjele nedovoljne, pa bi da ih unaprijede sa etno-teritorijalnim podjelama, potpuno nesvjesni šta može biti krajnji ishod. Tek sada se vidi koliko je važno odbraniti omjer 2:1 u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u korist države, jer bi bilo nezamislivo i jako opasno da tamo uđe neko iz HDZ-a ili Petorke, koji bi koristili sve alate da internacionalnu zajednicu uvjere da je „treći entitet“ neophodan i kvalitetno rješenje. To, zajedničkim snagama, ne smijemo dozvoliti - naveo je Kovačević.