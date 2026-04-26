Bihać: Plesna revija "Virus" donijela večer emocija i vrhunskih nastupa

Sinoć su Bišćani uživali u još jednoj večeri ispunjenoj plesom, emocijama i mladalačkom energijom u dvorani Luke u Bihaću, gdje je održana 14. međunarodna plesna revija „Virus“.

Na sceni se predstavilo više od dvadeset koreografija savremenog, jazz i modernog plesa, a publika je svaku izvedbu ispratila dugim i snažnim aplauzima. Program je trajao skoro dva sata, a obilježila ga je raznolikost stilova i veliki trud mladih plesača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Poseban utisak i prepoznatljiv pečat cijelom događaju dala je Dijana Jajčević, osnivačica i voditeljica Sportsko-plesnog centra „Virus“. Ona je godinama jedno od prepoznatljivih imena plesne scene, a njen rad i rad njenih plesača poznat je i izvan Bihaća. Na brojnim takmičenjima ostvaruju zapažene rezultate i često osvajaju najviša mjesta, što ovaj klub svrstava među uspješnije u regionu, ali i u svijetu.

Jajčević je i ove godine izrazila zadovoljstvo viđenim, naglašavajući da su na sceni bili vidljivi trud, disciplina i ljubav prema plesu, što publika uvijek prepozna i nagradi.

Međunarodni karakter revije potvrdili su i gosti iz Dubrovnika i Splita,koji su pohvalili organizaciju, atmosferu i kvalitet nastupa domaćih i gostujućih plesača.

Ovogodišnja revija „Virus“ još jednom je pokazala da grad ima razvijenu i kvalitetnu plesnu scenu, kao i centar koji godinama gradi uspjeh i prepoznatljivost kroz rad s mladima.