Opasno po život: Ovdje bi se djeca trebala igrati, a sve se raspada

Dječije igralište na Trgu nezavisnosti u blizini OŠ Meša Selimović već duže vremena predstavlja pravu opasnost za djecu.

Na većini sprava vidljiva su oštećenja na plastičnim ručkama na kojima se djeca mogu vrlo lako posjeći.

No, najveće oštećenje vidljivo je na velikom toboganu gdje je plastika totalno u uništena i samo pukom srećom do sada neko dijete nije ostalo bez prsta.

Ovo igralište svaki dan posjeti na desetine djece. Roditelji mole nadležne da što prije reaguju i poprave oštećenja. Igralište se nalazi na području Novog Grada.