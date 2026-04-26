Objavljene nove poruke iz telefona funckionera FUP-a: Kako se zapošljavalo i kakva je bila uloga medija

U najnovijem izdanju emisije "Istraga sedmice " kod Avde Avdića na Hayat televiziji, profesor Vahidin Preljević i potpredsjednik Američko-evropske inicijative Reuf Bajrović analizirali su poruke s nedavnog skupa "TradFest" u Zagrebu. Glavna tema razgovora bila je prezentacija mape novog uređenja Bosne i Hercegovine, koja predviđa uspostavljanje trećeg entiteta, što su gosti ocijenili kao direktan nasrtaj na stabilnost države i regije.

Profesor Preljević izrazio je razočarenje prisustvom i govorom penzionisanog kardinala Vinka Puljića na ovom skupu, ocijenivši to kao odstupanje od ranijih multietničkih stavova Katoličke crkve. Bajrović je otišao korak dalje, tvrdeći da se, s obzirom na prisustvo savjetnika ministra Gordana Grlića Radmana, ova mapa može smatrati nezvaničnim, ali stvarnim prijedlogom Hrvatske. On je upozorio da su u predložene granice "Herceg-Bosne" uključene općine u kojima su Bošnjaci većina, što takav projekt čini neostvarivim bez upotrebe sile.

Ratni ciljevi kroz institucije države

Bajrović smatra da se trenutno odvija pokušaj ostvarivanja ratnih ciljeva, koji nisu postignuti vojnim putem, kroz zloupotrebu institucija Bosne i Hercegovine. On je kritikovao Visokog predstavnika Christiana Schmidta, nazvavši ga alatom kojim je nametnuta vlast prilagođena interesima HDZ-a. Prema njegovim riječima, predstavnici "Trojke" nemaju hrabrosti da se suprotstave ovim tendencijama niti da javno kritikuju politiku Andreja Plenkovića zbog straha od gubitka pozicija.

Analitičari su ukazali i na opasno lobiranje desničarskih krugova iz SAD-a, poput "Heritage Foundation", koji daju podršku ovakvim projektima. Bajrović je naglasio da je ovakva situacija rezultat pasivnosti bh. diplomatije u Washingtonu, dok Hrvatska vješto koristi svoje veze unutar EPP-a i bliskost s ljudima iz administracije Donalda Trumpa.

Sistemska korupcija

Drugi dio emisije bio je posvećen objavljenim porukama iz telefona bivšeg visokog funkcionera FUP-a Vahidina Munjić, koje razotkrivaju koordinisano nelegalno zapošljavanje u režiji kabineta premijera Nermina Nikšića te ministara Elmedina Konakovića i Rame Isaka. Bajrović je ovaj sistem nazvao "kanalizacionim", tvrdeći da je njegova primarna svrha kontrola tendera i izvlačenje javnog novca kroz strateška preduzeća poput Autocesta FBiH i elektroprivrede.

Profesor Preljević je ovakvo ponašanje opisao kao novi nivo bahatosti i partitokratije, gdje se kontrola vrši nad svakim radnim mjestom, uključujući i najniže pozicije. On je upozorio da vlast namjerno ignoriše ove afere, nadajući se da će ih građani zaboraviti do izbora. Zaključeno je da ignorisanje zakona i nipodaštavanje institucija vodi ka potpunom urušavanju povjerenja mladih ljudi u budućnost Bosne i Hercegovine.