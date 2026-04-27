U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Vlast mora služiti radnicima

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Vlast mora služiti radnicima.

Možete pročitati zahtjeve obespravljenih zbog Trojkine anarhije. Politička anarhija se prelijeva i na ekonomiju. Radnici jasno uprli prstom zbog jalovih i tromih odluka Trojke, slijedi veliki odlazak radne snage. i u trgovini već mjesecima čekaju pregovore o kolektivnom ugovoru.

Čitajte i kako je Tramp postao najnapadaniji predsjednik u historiji i koliko puta je izvršen atentat na njega.

Važan događaj: U istočnoj Hercegovini obnovljena Dugalića džamija.

Doktor Sanjin Musa nam je otkrio poražavajuće podatke o broju vakcinisane djece.

Inspektor FUP-a Saša Petrović govori za "Avaz" o napadima na kritičnu infrastrukturu u Federaciji BiH.

Razgovarali smo sa trenerom Radnika iz Bijeljine Duškom Vraneševićem, koji je doveo ovu ekipu na korak od opstanka u najvišem rangu našeg fudbala.

Čitajte i kako film Dine Mustafića "Paviljon" osvaja svijet.

Nakon gašenja Željezare: Željeznice naredna žrtva ekonomskog udara.

Čitajte i kako je obilježeno 27 godina rada humanitarne organizacije MFS-EMMAUS.

Analizirali smo: Ultradesničarski skup autogol Hrvatima u BiH.

U rubrici "Sarajevski kanton" čitajte kako se urušava simbol Sarajeva-Skenderija.

Nova pucnjava u Sarajevu: Otkrivamo sve detalje zločina u kojem su ranjene dvije osobe.

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