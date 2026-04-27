Danas hitna sjednica Doma naroda PSBiH, delegati iz SNSD-a najavili da neće doći

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma. Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate. Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Predstavnički dom je 16. marta usvojio, po hitnom postupku, prijedlog ovog zakona, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić (SNSD) ranije je najavio da on, kao i delegati iz SNSD-a Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati ovoj sjednici. Naveo je da Ademović već nekoliko puta pokušava samoinicijativno da zakaže sjednicu Doma naroda.

Delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Želimir Nešković (SDS) poručio je da bi bilo „krajnje vrijeme da se prekine ova politička predstava u kojoj ovi srpski delegati ne dolaze na sjednice i ne daju da se smanje akcize na gorivo i na taj način pomogne kućnim budžetima“.

Predviđeno je da Dom naroda danas razmatra i zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama, otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.

Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom je u decembru prošle godine usvojio prijedlog ovog zakona, čiji su predlagači bili poslanici SDA Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Denijal Tulumović i Midhat Čaušević.

Oni su naveli da će se donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH omogućiti uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a koje će se primjenjivati na narednim općim izborima.

To podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića, kao i elektronski prijenos rezultata skeniranih listića, što će omogućiti mnogo brže i efikasnije dobivanje rezultata nakon izbornog dana.

Delegati bi trebali razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU-a u ovom području.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u Bosni i Hercegovini, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).