Svjetski kongres osteoporoze, osteoartritisa i mišićno-koštanih bolesti, učestvovala i prof. dr. Aida Hasanović: "BiH može biti dio globalne naučne zajednice"

Predsjednica Društva za osteoporozu u Federaciji Bosne i Hercegovine prof.dr. Aida Hasanović, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije, zajedno sa članovima Društva za osteoporozu u FBiH, ljekarima specijalistima i stručnjacima iz oblasti osteoporoze iz Bosne i Hercegovine i svijeta aktivno je učestvovala u radu Svjetskog kongresa osteoporoze, osteoartritisa i mišićno-koštanih bolesti (WCO-IOF-ESCEO 2026) koji je održan u Pragu od 16. do 19.04.2026. godine.

- Na 26. Svjetskom kongresu osteoporoze, osteoartritisa i mišićno - koštanih bolesti u organizaciji Međunarodne fondacije za osteoporozu (International Osteoporosis Foundation-IOF) i Evropskog društva za kliničke i ekonomske aspekte osteoporoze i osteoartritisa (ESCEO) koji je okupio vodeće svjetske stručnjake, članovi Društva za osteoporozu u FBiH prezentirali su svoje radove i imali priliku razmijeniti iskustva sa kolegama iz cijelog svijeta, a kroz predavanja vodećih svjetskih stručnjaka predstavljeni su najnoviji načini prevencije i liječenja osteoporoze. Naša misija je da pokažemo da Bosna i Hercegovina može biti dio globalne naučne zajednice i da doprinosimo razvoju novih standarda liječenja - istakla je prof.dr. Hasanović.

Prof.dr. Aida Hasanović je na poziv organizatora Međunarodne fondacije za osteoporozu (IOF) aktivno učestvovala u radu Plenarne sesije nacionalnih društava IOF-a koja je održana 17.04.2026. godine, s obzirom da je Društvo za osteoporozu u FBiH dugogodišnja punopravna članica IOF-a, na kojoj su predstavnici nacionalnih članica iznijeli različite pristupe u optimalnoj zdravstvenoj zaštiti kostiju. Prof.dr. Hasanović je prezentirala i originalan rad o osteoporozi pacijenata Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Kongres je ove godine zabilježio rekordan broj prijavljenih radova, a teme su obuhvatile najnovija istraživanja o metabolizmu kostiju, naprednim terapijama i digitalnim rješenjima u praćenju pacijenata. Učešće stručnjaka iz BiH potvrđuje rastuću ulogu zemlje u međunarodnim medicinskim projektima i jačanje saradnje sa vodećim institucijama u Evropi.

Učešće na ovako značajnom međunarodnom skupu još jednom potvrđuje opredijeljenost stručnjaka iz BiH da prate savremene trendove u medicini i unapređuju kvalitet zdravstvene zaštite.