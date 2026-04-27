Radna grupa za BiH pozvala američki univerzitet da preispita poziv Dodiku: On nije primjer ni liderstva ni demokratije

Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu koju čine domaći i strani intelektualci uputili su pismo predsjedniku Univerziteta Judson u Sjedinjenim Američkim Državama Geneu Crumeu, u kojem izražavaju zabrinutost zbog poziva tog univerziteta upućenog Miloradu Dodiku i namjere da mu 30. aprila bude dodijeljena inauguralna nagrada "Liderstvo i zalaganje za demokratiju“.

Pismo je uime Radne grupe za BiH napisao američki profesor filozofije i studija holokausta i genocida na državnom Univerzitetu Southern Connecticut Dejvid Petigru (David Pettigrew).

S obzirom na Dodikove kontinuirane prijetnje secesijom, negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, kao i govor mržnje, profesor Petigru je u izjavi Feni poručio da je dodjela takve nagrade duboko licemjerna jer normalizira antidemokratske postupke i potkopava demokratske principe.

- Osim toga, dodjela te nagrade Dodiku normalizira i nagrađuje negiranje genocida i govor mržnje - smatra profesor Petigru.

Članovi Radne grupe za BiH u pismu ukazuju na niz zabrinutosti u vezi s planiranim programom, navodeći kako su Dodikovi javni politički stavovi, koji su detaljno dokumentovani, usmjereni na podrivanje suverene države BiH, a ne na jačanje demokratije.

Dodik kontinuirano tvrdi da je Bosna i Hercegovina "propala” ili "nemoguća” zemlja ili "propali projekt” i prijeti otcjepljenjem Republike Srpske.

- Dodik radi na podrivanju vladavine prava stalnim negiranjem genocida u Srebrenici. Ratni zločini počinjeni u Srebrenici pravosnažno su presuđeni kao genocid. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je pojedince za genocid u Srebrenici, a Međunarodni sud pravde je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid. Dok je svijet kolektivno odavao počast žrtvama genocida u Srebrenici usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, Dodik je na javnim događajima intenzivirao negiranje genocida. Također, redovno odbacuje odluke Ustavnog suda BiH – navodi se u pismu.

Također, dodaje se dalje, Dodik nastoji destabilizirati BiH i region istupima protiv evroatlantskih integracija te se protivi članstvu BiH u Evropskoj uniji i NATO-u.

Rezultat ovih ali i drugih izjava i postupaka je taj, podsjeća se u pismu, da je Dodik osuđen i vlada SAD-a ga je sankcionisala. Zbog upornog nepoštivanja rukovodstva Ureda visokog predstavnika (OHR), institucije koja je osnovana radi nadzora i očuvanja mira u BiH, Sud BiH je osudio Dodika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te mu je zabranjeno obavljanje dužnosti predsjednika Republike Srpske.

U pismu članova Radne grupe ističe se kako kultura negiranja koju Dodik potiče u RS onemogućava preživjelima genocida podizanje spomen-obilježja na mjestima na kojima su počinjeni zločini, uključujući genocid, koji su pravosnažno presuđeni kao ratni zločini. Dok su spomen-obilježja žrtvama zabranjena, postavljaju se spomenici koji veličaju osuđene ratne zločince, pa čak i slave počinjene zločine.

- Takve politike su okrutne i razdorne. Predsjedniče Krume (Crume), negiranje genocida u Srebrenici i govor mržnje Dodika bolno retraumatiziraju preživjele žrtve genocida, pri čemu neki od njih još uvijek čekaju da se pronađu i identifikuju posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Smatramo da Dodik nije ni primjer liderstva niti zagovornik demokratije te vas pozivamo da preispitate poziv na Univerzitet Judson, upućen Dodiku - zaključuje se u pismu Radne grupe za BiH.