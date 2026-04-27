Nova poskupljenja: Kilogram teletine dostigao cijenu od 40 maraka

Građane BiH pogodilo je novo poskupljenje, a više cijene zabilježene su i u mesnicama.

Najveći skok cijene zabilježen je kod teletine, posebno telećeg buta.

Kako su potvrdili iz više mesnica, nove cijene na snazi su od prije nekoliko dana, a kao razlozi navode se rast troškova električne energije, energenata, plata, ali i skuplja nabavka stoke.

Trenutno kilogram teletine sa kostima košta oko 30 KM, plećka 33 KM, dok se teleći but prodaje po cijeni od 37 KM, a u pojedinim mesnicama čak i do 40 KM.

Ni junetina nije ostala pošteđena. Kilogram junećeg vrata i plećke sada košta oko 25 do 26 KM, juneći but 26 KM, dok junetina sa kostima dostiže cijenu od 19 KM.

Građani podsjećaju da su prije tri godine cijene bile znatno niže. Tada je kilogram telećeg buta koštao oko 30 KM, teleća plećka 27 KM, juneći but 20 KM, a vrat i plećka 18 KM. To znači da je teletina u međuvremenu poskupjela i do 10 KM po kilogramu, a junetina do osam KM.

Farmeri ističu da je u posljednja dva mjeseca porasla i cijena žive vage junadi. Kilogram, koji je ranije koštao oko 7,6 KM, sada se prodaje po cijeni do osam KM, uz dodatni PDV.

Zbog novih poskupljenja mnogi građani sve teže planiraju kućni budžet, dok mesari i proizvođači upozoravaju da bi rast cijena mogao biti nastavljen ukoliko se trend povećanja troškova nastavi i u narednom periodu.