Sladić otkrio kakvo vrijeme nas očekuje za Prvi maj

Meteorolog Nedim Sladić oglasio se na društvenoj mreži Facebook i podijelio najnoviju prognozu vremena, osvrnuvši se na promjenjive vremenske prilike koje su obilježile prethodne dane, ali i na stabilizaciju koja se očekuje za predstojeći Praznik rada.

- Nakon mraznog jutra u višim predjelima Bosne, Praznik rada u Bosni uglavnom u znaku sunčanog vremena uz umjerenu oblačnost poslijepodne. Pretežno sunčano u Hercegovini. Izgledi za kišu su sada značajno reducirani u odnosu na protekle dane u kojima je ona bila gotovo pa cjelodnevna opcija. Ostaje prohladno za doba godine - napisao je u objavi.