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BH METEOROLOG

Sladić otkrio kakvo vrijeme nas očekuje za Prvi maj

Osvrnuo se na promjenjive vremenske prilike koje su obilježile prethodne dane

Nedim Sladić. Facebook

Dž. R.

27.4.2026

Meteorolog Nedim Sladić oglasio se na društvenoj mreži Facebook i podijelio najnoviju prognozu vremena, osvrnuvši se na promjenjive vremenske prilike koje su obilježile prethodne dane, ali i na stabilizaciju koja se očekuje za predstojeći Praznik rada.

- Nakon mraznog jutra u višim predjelima Bosne, Praznik rada u Bosni uglavnom u znaku sunčanog vremena uz umjerenu oblačnost poslijepodne. Pretežno sunčano u Hercegovini. Izgledi za kišu su sada značajno reducirani u odnosu na protekle dane u kojima je ona bila gotovo pa cjelodnevna opcija. Ostaje prohladno za doba godine - napisao je u objavi.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# PRVI MAJ
# NEDIM SLADIĆ
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