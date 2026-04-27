Otac monstruma Nermina Sulejmanovića kobnog dana pobjegao u šumu: "Bojao se da će i njega ubiti"

Prošle su skoro tri godine od kada je monstrum Nermin Sulejmanović u Gradačcu počinio nezapamćen zločin. Sulejmanović je tada ubio suprugu Nizamu, prenoseći sve uživo na Instagramu, potom je u gradu ranio policajca, a ispred kuće ubio oca i sina Ondera i Denisa Džengiz.
Ostat će to krvava mrlja čije posljedice i danas osjećaju mještani ovog grada.
Danas, skoro tri godine kasnije, Nizamina tetka Zijada Vuković - Pamuković živi s bolnom činjenicom da je monstrum Nermin iz njene kuće izvukao Nizamu za kosu i odveo je do vikendice gdje je izvršio brutalno ubistvo. Sve je to uradio ispred njihovog djeteta.
Brigu o djetetu je preuzela Nizamina sestra.
S druge strane Fikret Sulejmanović, otac Nermina se odrekao svog sina i prije kobnog dana, u avgustu 2023. godine. On je preko rodbine u izjavama medijima koji su pokušavali doći do njega, više puta ponovio "da ga ne zanima to đubre".
- Tog dana kada je to bilo, Fikret je pobjegao u šumu jer se bojao da će Nermin i njega doći ubiti. Nisu bili u dobrim odnosima - kaže naš sagovornik.
A onda je sudbina uplela svoje prste.
U razmaku od samo nekoliko stotina metara u selu Brda kod Srebrenika žive Nerminov otac Fikret, kao i sestra brutalno ubijene Nizame sa njenom kćerkicom Lenom...