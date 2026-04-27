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BRDA KOD SREBRENIKA

Otac monstruma Nermina Sulejmanovića kobnog dana pobjegao u šumu: "Bojao se da će i njega ubiti"

I danas, s razmakom od nekoliko stotina metara u selu Brda kod Srebrenika žive Nerminov otac Fikret, kao i sestra brutalno ubijene Nizame

Monstrum Nermin Sulejmanović sve zavio u crno. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.4.2026

Prošle su skoro tri godine od kada je monstrum Nermin Sulejmanović u Gradačcu počinio nezapamćen zločin. Sulejmanović je tada ubio suprugu Nizamu, prenoseći sve uživo na Instagramu, potom je u gradu ranio policajca, a ispred kuće ubio oca i sina Ondera i Denisa Džengiz. 

Ostat će to krvava mrlja čije posljedice i danas osjećaju mještani ovog grada. 

Danas, skoro tri godine kasnije, Nizamina tetka Zijada Vuković - Pamuković živi s bolnom činjenicom da je monstrum Nermin iz njene kuće izvukao Nizamu za kosu i odveo je do vikendice gdje je izvršio brutalno ubistvo. Sve je to uradio ispred njihovog djeteta.

Brigu o djetetu je preuzela Nizamina sestra.

S druge strane Fikret Sulejmanović, otac Nermina se odrekao svog sina i prije kobnog dana, u avgustu 2023. godine. On je preko rodbine u izjavama medijima koji su pokušavali doći do njega, više puta ponovio "da ga ne zanima to đubre".

- Tog dana kada je to bilo, Fikret je pobjegao u šumu jer se bojao da će Nermin i njega doći ubiti. Nisu bili u dobrim odnosima - kaže naš sagovornik.

A onda je sudbina uplela svoje prste. 

U razmaku od samo nekoliko stotina metara u selu Brda kod Srebrenika žive Nerminov otac Fikret, kao i sestra brutalno ubijene Nizame sa njenom kćerkicom Lenom...

# GRADAČAC
# NERMIN SULEJMANOVIĆ
# NIZAMA HEĆIMOVIĆ
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