Otac monstruma Nermina Sulejmanovića kobnog dana pobjegao u šumu: "Bojao se da će i njega ubiti"

Prošle su skoro tri godine od kada je monstrum Nermin Sulejmanović u Gradačcu počinio nezapamćen zločin. Sulejmanović je tada ubio suprugu Nizamu, prenoseći sve uživo na Instagramu, potom je u gradu ranio policajca, a ispred kuće ubio oca i sina Ondera i Denisa Džengiz. Ostat će to krvava mrlja čije posljedice i danas osjećaju mještani ovog grada.

Danas, skoro tri godine kasnije, Nizamina tetka Zijada Vuković - Pamuković živi s bolnom činjenicom da je monstrum Nermin iz njene kuće izvukao Nizamu za kosu i odveo je do vikendice gdje je izvršio brutalno ubistvo. Sve je to uradio ispred njihovog djeteta. Brigu o djetetu je preuzela Nizamina sestra. S druge strane Fikret Sulejmanović, otac Nermina se odrekao svog sina i prije kobnog dana, u avgustu 2023. godine. On je preko rodbine u izjavama medijima koji su pokušavali doći do njega, više puta ponovio "da ga ne zanima to đubre".