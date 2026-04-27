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NAKON PRETRESA

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH: Pozdravljamo aktivnosti POSKOK-a

Kažu da stavljaju na raspolaganje svu traženu dokumentaciju i sve resurse kako bi se rasvijetlile sve okolnosti

Vojin Mijatović. Facebook

S. S.

27.4.2026

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta saopćilo je da, po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH (POSKOK), pripadnici MUP-a KS i SIPA-e vrše saslušanje svjedoka, kao i izuzimanje dokumentacije i tehničke opreme u ovom ministarstvu. Dodaju da je riječ o aktivnostima koje su u vezi s predistražnim radnjama Posebnog odjela u slučaju provjere navoda iz krivične prijave koju je podnijela kompanija Ilyria Tech Group Sarajevo, a u vezi s javnim pozivom Ministarstva i dodjelom sredstava za razvoj startup ekosistema.

- Ministarstvo pozdravlja sve aktivnosti Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, te stavlja na raspolaganje svu traženu dokumentaciju i sve resurse kako bi se što prije rasvijetlile sve okolnosti u vezi s pomenutim predistražnim radnjama. Ovim putem molimo medije da se suzdrže od populističkih naslova, jer se radi o redovnim aktivnostima u istom slučaju, u kojem je, kao i do sada, od strane ministra i Ministarstva sve traženo bilo na raspolaganju istražnim organima – navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

# MINISTARSTVO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
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