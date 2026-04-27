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PORAZNI PODACI

Doktor Sanjin Musa upozorava na rizike: Protiv morbila vakcinisano samo 42 posto djece

U BiH se otprilike svakih pet godina javljaju epidemije

Musa: Potrebno je unapređivati komunikaciju. Ustupljena fotografija

Piše: Dženana Redžepagić

27.4.2026

Evropska sedmica imunizacije ove godine obilježava se od 19. do 25. aprila, a na globalnom nivou obilježava se i Svjetska sedmica imunizacije od 24. do 30. aprila 2026. Cilj obilježavanja je podići svijest o važnosti imunizacije među roditeljima i starateljima, zdravstvenim profesionalcima, donositeljima odluka i medijima.

Tim povodom za „Avaz“ je govorio prof. dr. sci. prim. Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te iznio poražavajuće podatke o imunizaciji u BiH.

Obuhvat imunizacijom

- Rekao bih da je imunizacija jedna od najučinkovitijih i najisplativijih javnozdravstvenih ulaganja. Vakcine već generacijama pružaju zaštitu, štite pojedince, obitelji, zajednicu. Ono što mi uvijek naglašavamo je da bi imunizacija postigla svoj puni učinak, vrlo je važno da se ostvari odgovarajući obuhvat imunizacijom. Prošle godine, prema podacima Federalnog zavoda, zabilježen je pad obuhvata imunizacijom u odnosu na prethodnu godinu. Tako da je obuhvat sa tri doze petovalentne vakcine, to je vakcina protiv difterija, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize iznosio 65 posto, dok je obuhvat sa MRP vakcinom iznosio 42 posto. Ovi nivoi su ispod praga za postizanje kolektivnog imuniteta, što zapravo predstavlja rizik od ponovne pojave i širenja zaraznih bolesti – objasnio je dr. Musa.

Da bi se postigao kolektivni imunitet kada je riječ o morbilama, potreban je obuhvat imunizacijom od 95 posto, što jasno pokazuje da je trenutnih nešto više od 40 posto porazno nizak i daleko od sigurnog nivoa zaštite stanovništva.

- Mi smo u 2024. godini zabilježili dvije epidemije vakcinopreventabilnih bolesti. Prva je epidemija velikog kašlja, gdje smo zabilježili gotovo 700 registriranih slučajeva. Međutim, smatramo da je to samo jedan dio oboljelih, dosta ih nije registrirano, naročito odraslih. Od tih 700 oboljelih zabilježili smo i pet smrtnih slučajeva od velikog kašlja. Također, u toj istoj godini, zabilježili smo i epidemiju morbila. U Federaciji BiH je registrirano gotovo 7.500 slučajeva, sa dva smrtna slučaja. To samo govori o ozbiljnosti vakcino-preventabilnih bolesti – naveo je dr. Musa.

Zbog toga što se ne postižu odgovarajući obuhvati u BiH se otprilike svakih pet godina javljaju epidemije. Jednim dijelom postoji otpor prema vakcinama, a neki roditelji, također, imunizaciju ne doživljavaju prioritetom.

- Kada bi uzeli sve razloge za nevakcinisanje, oni se, zapravo, mogu grupirati u tri aspekta. Jedno od njih je povjerenje i vrlo je važno kontinuirano jačanje povjerenja u vakcinaciju. Ponekad mislite da su neki fenomeni objašnjeni, da je ljudima jasno i da možemo potpuno odbaciti irelevantne studije. Međutim, oni se očigledno javljuju i ciklično, ljudi postavljaju ponovno pitanja, ponovno sumnje, pogotovo kad se uzme u obzir nešto što se smatra paradoksom prevencije ili paradoksom imunizacije - što je ona učinkovitija, znači bolesti nema, ljudi se pitaju pa je li ovo potrebno? Potrebno je i unapređivati komunikaciju između zdravstvenih radnika i građana. Drugi aspekt je zaista da imate roditelje koji nemaju antivaks mišljenje, nego jednostavno imunizacija nije prioritet – kazao je dr. Musa.


Evropska sedmica imunizacije. Ustupljena fotografija

Zajednička odgovornost

To je, ističe, posebno izraženo u urbanim sredinama, gdje je logistika roditeljstva nešto izazovnija pa roditelji taj dan moraju uzeti slobodno s posla, nailaze na velike gužve pa odgađaju, kasnije možda i zaborave.

- Još jedan važan aspekt je pristupačnost usluga imunizacije. Tu je vrlo važna organizacija imunizacije na nivou doma zdravlja. Treba učiniti sve kako bi vakcinacija bila što dostupnija u vrijeme kada je ona najpotrebnija. Radili smo studiju i vidjeli da se u rijetko kojim domovima zdravlja imunizacija pruža u dvije smjene, nema termina vikendom, a problem je i u nedostatku kadra – poručio je dr. Musa.

Na koncu, važno je da svi shvate da vakcinacija nije samo individualna odluka, već i zajednička odgovornost.

Novčana kazna

U BiH je imunizacija protiv deset zaraznih bolesti obavezna. Zakonodavac je za neispunjavanje obaveze predvidio novčanu kaznu.

- Kontrola zaraznih bolesti ne znači samo da jedan pojedinac oboli nego da bolest prenese drugome. Zato se zajednica uvijek tu aktivno uključuje i želi da spriječi masovno obolijevanje, hospitalizacije i smrtne slučajeve – zaključio je dr. Musa.

# VAKCINE
# SANJIN MUSA
# EVROPSKA SEDMICA IMUNIZACIJE
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