Doktor Sanjin Musa upozorava na rizike: Protiv morbila vakcinisano samo 42 posto djece

Evropska sedmica imunizacije ove godine obilježava se od 19. do 25. aprila, a na globalnom nivou obilježava se i Svjetska sedmica imunizacije od 24. do 30. aprila 2026. Cilj obilježavanja je podići svijest o važnosti imunizacije među roditeljima i starateljima, zdravstvenim profesionalcima, donositeljima odluka i medijima.

Tim povodom za „Avaz“ je govorio prof. dr. sci. prim. Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te iznio poražavajuće podatke o imunizaciji u BiH.

Obuhvat imunizacijom

- Rekao bih da je imunizacija jedna od najučinkovitijih i najisplativijih javnozdravstvenih ulaganja. Vakcine već generacijama pružaju zaštitu, štite pojedince, obitelji, zajednicu. Ono što mi uvijek naglašavamo je da bi imunizacija postigla svoj puni učinak, vrlo je važno da se ostvari odgovarajući obuhvat imunizacijom. Prošle godine, prema podacima Federalnog zavoda, zabilježen je pad obuhvata imunizacijom u odnosu na prethodnu godinu. Tako da je obuhvat sa tri doze petovalentne vakcine, to je vakcina protiv difterija, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize iznosio 65 posto, dok je obuhvat sa MRP vakcinom iznosio 42 posto. Ovi nivoi su ispod praga za postizanje kolektivnog imuniteta, što zapravo predstavlja rizik od ponovne pojave i širenja zaraznih bolesti – objasnio je dr. Musa.

Da bi se postigao kolektivni imunitet kada je riječ o morbilama, potreban je obuhvat imunizacijom od 95 posto, što jasno pokazuje da je trenutnih nešto više od 40 posto porazno nizak i daleko od sigurnog nivoa zaštite stanovništva.

- Mi smo u 2024. godini zabilježili dvije epidemije vakcinopreventabilnih bolesti. Prva je epidemija velikog kašlja, gdje smo zabilježili gotovo 700 registriranih slučajeva. Međutim, smatramo da je to samo jedan dio oboljelih, dosta ih nije registrirano, naročito odraslih. Od tih 700 oboljelih zabilježili smo i pet smrtnih slučajeva od velikog kašlja. Također, u toj istoj godini, zabilježili smo i epidemiju morbila. U Federaciji BiH je registrirano gotovo 7.500 slučajeva, sa dva smrtna slučaja. To samo govori o ozbiljnosti vakcino-preventabilnih bolesti – naveo je dr. Musa.

Zbog toga što se ne postižu odgovarajući obuhvati u BiH se otprilike svakih pet godina javljaju epidemije. Jednim dijelom postoji otpor prema vakcinama, a neki roditelji, također, imunizaciju ne doživljavaju prioritetom.

- Kada bi uzeli sve razloge za nevakcinisanje, oni se, zapravo, mogu grupirati u tri aspekta. Jedno od njih je povjerenje i vrlo je važno kontinuirano jačanje povjerenja u vakcinaciju. Ponekad mislite da su neki fenomeni objašnjeni, da je ljudima jasno i da možemo potpuno odbaciti irelevantne studije. Međutim, oni se očigledno javljuju i ciklično, ljudi postavljaju ponovno pitanja, ponovno sumnje, pogotovo kad se uzme u obzir nešto što se smatra paradoksom prevencije ili paradoksom imunizacije - što je ona učinkovitija, znači bolesti nema, ljudi se pitaju pa je li ovo potrebno? Potrebno je i unapređivati komunikaciju između zdravstvenih radnika i građana. Drugi aspekt je zaista da imate roditelje koji nemaju antivaks mišljenje, nego jednostavno imunizacija nije prioritet – kazao je dr. Musa.



