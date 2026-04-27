Džaferović o blokadi Doma naroda PSBiH: Sve više sam uvjeren da je riječ o udaru na ustavni poredak

Delegat Šefik Džaferović (SDA) je kazao da je, što vrijeme više odmiče, što se praksa rušenja kvoruma više puta ponavlja, sve više u uvjerenju da se radi o udaru na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

- Drugačiji zaključak ne mogu da izvučem, jer delegati su dužni da dolaze na sjednice, delegati su dužni da učestvuju u radu doma, delegat nema pravo na uskraćivanje kvoruma ni u kom slučaju, i ni u kakvom slučaju, i ni zbog kakvih razloga, kada su u pitanju tačke koje su u skladu sa Ustavom BiH, u skladu sa pravnim poretkom ove zemlje – kazao je Džaferović.

Dodao je da oni koji učestvuju u tome onemogućavaju rad Doma naroda, onemogućavaju rad Parlamenta BiH, blokiraju na taj način cijelu Bosnu i Hercegovinu, i to je duboko usmjereno protiv ustavnog poretka BiH.

- Pozivam institucije Bosne i Hercegovine za sprovođenje zakona da se umiješaju u ovu situaciju. Prije svega Tužilaštvo BiH, jer ovakva praksa i nastavak ovakve prakse je nedopustiv i može nas odvesti i dovesti u situaciju sa nesagledivim posljedicama. Bolje je da se umiješaju sada, jer ovo se ne tiče ni imuniteta delegata, jer delegat nema pravo na imunitet u ovakvim slučajevima. On ima pravo na imunitet samo za ono što izgovori, što uradi u skladu sa Ustavom i u skladu sa svojim delegatskim obavezama – naveo je Džaferović.

Dodao je kako misli da „niko ko se zalaže za rad ovoga doma ne bi trebao da ima ništa protiv, recimo, uvođenja sankcija za ljude koji neopravdano odsustvuju sa sjednice doma, u vidu smanjenja plaće, oduzimanja plaće, u slučaju opetovanog izostanka sa sjednice, neopravdanog oduzimanja mandata“.

- Hajde da to uredimo i da počnemo konačno da radimo. Nema izlaza iz ove situacije na način kako to traži Nikola Špirić. On traži, u tome mu se vrlo često pridružuje i Dragan Čović, da ovaj dom raspravlja samo ono što oni hoće. To ne može biti način rada. To oni rade, ne zato što misle da to tako treba da bude, nego zato što su svjesni da postoji jedna većina koja može odlučiti drugačije u odnosu na njihovo mišljenje. Da slučajno taj blok ima osam delegata na svojoj strani, ništa ovo danas ne bi bio problem. Sjednice bi bile održavane, oni koji ne misle kao oni bi bili brutalno preglasavani ili preglasavani po Poslovniku i tako bi se to završavalo. I to je dokaz da se radi o jednoj smišljenoj aktivnosti kako bi se onemogućio rad doma i donošenje legitimnih i legalnih odluka od strane ovoga doma, a to jeste, zapravo, pored zloupotrebe položaja, i udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine – kazao je Džaferović.