Inspektor Saša Petrović za „Avaz“ otkriva: Napadaju kritičnu infrastrukturu u FBiH

Serija dojava o bombama, prijetnje atentatima na zvaničnike, ubistvima djece i terorističkim napadima, zabilježena je ovog mjeseca širom Federacije BiH. Većinu odgovornih za ove prijetnje policija identifikuje i uhvati, jer tu rade obučeni i sposobni ljudi. Ovo za „Dnevni avaz“ ističe Saša Petrović, načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije. Dodaje da je u zapadnoj Hercegovini 21. aprila identifikovana jedna osoba, čime se broj popeo na ukupno 30 osoba.

Motivi prijetnji

Trenutno policija uspješno odbija cyber-napade usmjerene ka kritičnoj infrastrukturi u Federaciji BiH. Iako nisam pravnik, smatram da često imaju obilježja cyber-terorizma i izrazivanja opšteg straha. Mislim da to zahtijeva i angažman političkog sektora, jer nerijetko napadi dolaze iz inostranstva, pa je nužno pozvati ambasadora te zemlje, jer ulazimo u domen cyber-ratovanja. Problem je što je teško reći koji su motivi, ali mi se čini da je oko 50 posto napada ima obilježja cyber-ratovanja, odnosno psihološke operacije stvaranja osjećaja opšte nesigurnosti, što svakako može biti i politički motivirano –ističe Petrović.

Trendovi ukazuju da su napadi dominantno usmjereni na Federaciju BiH, Hrvatsku i Crnu Goru, dok na području Republike Srpske nema mnogo zabilježenih slučajeva.