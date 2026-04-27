Zahtjevi obespravljenih zbog Trojkine anarhije: Vlast mora služiti radnicima

Mjesecima prije 1. maja bilo je jasno da radnici u BiH nemaju povoda za slavlje i optimizam, jer Međunarodni praznik rada dočekuju s bolnim gubicima stotina radnih mjesta u Koksari u Lukavcu, a u perspektivi i hiljada u Zeničkoj željezari i kompanijama povezanim s njom. Osim toga, s posljedicama rata na Bliskom istoku, te skokom cijena nafte s januarskih 2,3 na gotovo 4 KM po litru, te enormnim poskupljenjima hrane, prvomajski uranak u BiH bit će najskuplji ikada. S rekordnim cijenama goriva, mesa, povrća … uobičajena praznična trpeza mnogima će ostati nedostižna.

Nema slavlja

Predsjednica Sindikata trgovine BiH Mersiha Ferhatović-Beširović kaže da radnici nemaju mnogo razloga za slavlje, jer na naplatu dolaze posljedice opće anarhije u kojoj živimo.

- Dok druge zemlje, pa i one u našem okruženju, koje realno nisu puno ispred nas u razvoju, izlaze s mjerama kako bi građanima i radnicima olakšali krizu, famozni “nedostatak političke volje” nas ponovo ostavlja da se sami snalazimo. Bojim se da će nam uskoro i krug po gradu postati luksuz, a o nekom odlasku negdje da i ne razmišljamo. S druge strane, politička anarhija se preljeva i na ekonomiju, pa vidimo propadanje firmi i masovno izbjegavanje obaveza prema radnicima. Jer, kad može politika, može i kapital raditi šta hoće – kaže predsjednica Sindikata trgovine.

Dodaje da je radnicima u trgovini trenutno najveća briga hoće li dobiti tri slobodna dana, koliko ih po zakonu sljeduje za Praznik rada.

- Mi u Sindikatu trgovine već mjesecima čekamo pregovore o novom kolektivnom ugovoru za sektor trgovine, kojim smo se nadali barem malo povećati primanja radnika, ali kad država ne vodi računa o ljudima, bojim se da će vrijeme koje dolazi biti samo još teže – ističe Ferhatović-Beširović.

Gube nadu

Nakon gašenja Koksare u Lukavcu, te sličnog scenarija za Zeničku željezaru, članovi Sindikata metalaca FBiH Praznik rada dočekuju masovnim protestima, na koje su pozvali i kolege iz drugih granskih sindikata.

- U prvom planu je Željezara Zenica, ali je ukupna situacija u metalnom sektoru katastrofalna i svakim danom ide strmoglavo u nepovrat - kaže predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović, te navodi da se traži rasterećenje privrede, zaštita domaće industrije i stavljanje radnika u fokus.

- Gubi se i posljednji tračak nade koji se možda nazirao nakon odluke o povećanju minimalne plate na 1.000 KM. Međutim, nema kontinuiteta, a odluke su jalove, trome, neefikasne, nikakve, s vrlo malo empatije, a još manje odgovornosti. Isto kao da pričamo o lanjskom snijegu, bio je snijeg pa se otopio, bila Koksara, nema je, Nova Željezara pred gašenjem. Bojim se da će ovo sada uzrokovati veliki odron i odlazak radne snage iz realnog sektora o kojem svi pričaju punih usta – kaže predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović.