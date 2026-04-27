Video / Haos u Grudama tokom sjednice Općinskog vijeća: Zastupnik se fizički obračunavao sa zaštitarom, pa ostao bez majice

Početak sjednice Općinskog vijeća u Grudama obilježio je haos i metež, nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka zasjedanja, piše hercegovina.info.

Kako se može vidjeti na snimci prijenosa uživo, vijećnike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu. U središtu događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obnaša dužnost zastupnika u županijskoj skupštini.

Prije sjednice je došlo do komešanja između Bandića i zaštitara, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i ostao bez majice tokom incidenta.