Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVUKAO DEBLJI KRAJ

Video / Haos u Grudama tokom sjednice Općinskog vijeća: Zastupnik se fizički obračunavao sa zaštitarom, pa ostao bez majice

Nakon smirivanja situacije, dio vijećnika izrazio je podršku Bandiću

Haos na sjednici u Grudama. Screenshot

M. P.

27.4.2026

Početak sjednice Općinskog vijeća u Grudama obilježio je haos i metež, nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka zasjedanja, piše hercegovina.info.

Kako se može vidjeti na snimci prijenosa uživo, vijećnike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu. U središtu događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obnaša dužnost zastupnika u županijskoj skupštini.

Prije sjednice je došlo do komešanja između Bandića i zaštitara, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i ostao bez majice tokom incidenta.

Na snimci se može čuti kako Bandić tvrdi predsjedniku Općinskog vijeća Martinu Kondži da se uredno prijavio za prisustvo na sjednici, ali da mu je uprkos tome zabranjen ulazak.

Nakon smirivanja situacije, dio vijećnika izrazio je podršku Bandiću, dok je predsjednik Kondža odlučio nastaviti sa sjednicom. Takav razvoj događaja doveo je do bojkota dijela vijećnika, koji su napustili dvoranu.

# GRUDE
# TOMISLAV BANDIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.