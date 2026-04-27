Domino efekt Trojkinog pokapanja giganata: Željeznice naredna žrtva ekonomskog udara

Sljedeća žrtva nemara, nesposobnosti, u konačnici i izdaje ekonomskih interesa BiH, nakon gašenja pogona Koksare i Nove Željezare Zenica, mogle bi biti entitetske željeznice. Gubitak posla, koji su imali zahvaljujući privrednim gigantima iz Lukavca i Zenice, teško će nadomjestiti, pa je strepnja gotovo 2.500 uposlenih u JP Željeznice FBiH i 1.670 njihovih kolega u Željeznicama RS. Smišljena katastrofa - Gotovo 60 posto prometa Željeznica RS išlo je od rudnika Omarska do Zenice. Rudnik je ugašen, gasi se Željezara i to je ogroman udar na prihode preduzeća. S Koksarom smo imali oko 5 miliona prihoda godišnje. Pokušavaju da nađu druge poslove, ali sumnjam da će takav gubitak moći nadoknaditi – kazao je za “Avaz” Dragan Peulić, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS.

Peulić: Krivi moćnici . Facebook Peulić: Krivi moćnici . Facebook

S najavom gašenja Visoke peći u NŽZ, obustavljena je i proizvodnja željezne rude u Rudniku Nova Ljubija u Omarskoj kod Prijedora, glavnom snabdjevaču Željezare. Isti vlasnik, Gordan Pavlović i ovo preduzeće je doveo do stečaja, 570 zaposlenih, nakon štrajka glađu krajem marta, dobilo je plaće iz entitetskog Fonda solidarnosti i ostaju bez posla.

Kriza u Željeznicama . Facebook Kriza u Željeznicama . Facebook

- Poslao sam pitanje upravi, koja još nije odgovorila, pošto nam još nije isplaćena plata. Svaki mjesec moramo prijetiti štrajkom ili praviti obustave zbog plate i doprinosa. Ako uplate dio plate, ima problema s doprinosima i zdravstvenim. Moje lično mišljenje je da je ovo smišljena katastrofa na nivou države i vlasti. Ne može politika dozvoliti jednom čovjeku da kupi tri preduzeća i da ih za nekoliko mjeseci uništi sva tri. Je li on paravan i je li to radila politika na vrhu? Tako ispada. Moćnici i država rade za svoje džepove, a ne za dobrobit građana BiH – mislim da je država kriva za takvo stanje – ističe Peulić. Nikad teže Željeznice FBiH su još 19. marta uputile hitan apel svim institucijama vlasti, upozoravajući na posljedice prestanka rada Željezare u Zenici. Zbog gašenja Koksare ovo preduzeće ostalo je bez 10 miliona KM prihoda godišnje. Izostanak blagovremene podrške i konkretnih mjera dovelo bi u pitanje poslovanje i egzistenciju 2.500 radnika Željeznica FBiH, saopćeno je iz kompanije, uz apel Vijeću ministara BiH da donese mjere zaštite domaće proizvodnje čelika.

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