Sindikat BHRT-a: Gašenje Željezare Zenica i BHRT-a ne smije biti opcija

Samostalni sindikat radnika BHRT-a uputio je pismo podrške Sindikatu metalaca, u kojem je izrazio punu podršku njihovoj borbi za očuvanje radnih mjesta i egzistencije njihovih porodica, kao i za očuvanje temelja industrije u Bosni i Hercegovini, uključujući Novu željezaru Zenica i sve povezane djelatnosti koje od nje zavise.

- Svakodnevno, putem svojih informativnih ali i ostalih emisija naši mikrofoni, novinari, snimatelji su s vama i u svim programima Javnog servisa Bosne i Hercegovine i na taj način pružamo vam nesebičnu podršku. Nažalost i sami smo u izuzetno teškoj situaciji jer zbog neprovođenja Zakona o javnom servisu BiH uposlenici BHRT-a, rade već četvrti mjesec bez toplog obroka, plaća je neizvjesna a doprinosi nam nisu uplaćeni oko 10 godina i sve to zbog neodgovornih političara. Stoga vas itekako dobro razumijemo i na ovaj način pružamo svoju iskrenu podršku da se ne ugasi željezara Zenica - poručili su iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Pozvali su sve odgovorne koji su radničku klasu doveli na prosjački štap da hitno reaguju i u skladu sa zakonom osiguraju ostvarivanje osnovnih prava radnika, to je pravo na rad i dostojanstven život kako bi mogli živjeti od svog rada. - Gašenje Nove željezare Zenica kao i BHRT-a ne smije biti opcija. Sindikati samo solidarni i u zajedništvu mogu ostvariti svoja prava, zato budimo jedinstveni u odbrani dostojanstva i časti radničke klase i recimo dosta nepravdi - poručili su.