Ademović o neuspješnoj sjednici Doma naroda: Ovo je evropski put BiH, jedno se priča, drugo se radi

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović obratio se javnosti nakon što, zbog blokade koju je izazvao SNSD, nije održana 29. sjednica ovog zakonodavnog tijela.

Na početku obraćanja Ademović je istakao da je današnja situacija u Domu naroda, kao i ponašanje SNSD-a, jasna slika odnosa prema evropskom putu Bosne i Hercegovine.

- Ovdje se vidi evropski put Bosne i Hercegovine i odgovornost prema tom evropskom putu i prema građanima. Jedno se govori, a drugo se radi. Razlog nedolaska na ovu sjednicu je dnevni red na kojem su bile dvije evropske tačke i jedan zakon koji očekuje Moneyval. Sastanak radne grupe u Briselu je 5. maja. Ukoliko ne dostavimo usvojen taj zakon, sasvim je izvjesno da Bosna i Hercegovina ide na sivu listu Moneyvala - rekao je Ademović.

Blokiranje rada

Dodao je da se radi i o dijelu političke kampanje te najavio da će analizirati ranije izjave predstavnika stranaka koje, kako kaže, sada blokiraju rad Doma naroda, a ranije su druge optuživale za slične stvari.

- Očigledno je da oni blokiraju rad, prije svega SNSD, jer danas smo imali kvorum i u hrvatskom klubu i u bošnjačkom klubu, kao i svaki put, međutim nedostaje samo jedan delegat iz Kluba Srba, iako poslovnik kaže da delegati imaju pravo i obavezu da prisustvuju sjednicama, a ako su neopravdano odsutni, dužni su to opravdati predsjedavajućem. To su negativne tendencije koje su stalne - rekao je.

Skup u Zagrebu

Ademović je komentarisao i skup u Zagrebu na kojem se govorilo o "trećem entitetu".

"Prvo ste imali pripremu od Maksa Primorca i Željane Zovko, koji su kroz svoje aktivnosti i fokus grupe plasirali određene teze o nemogućnosti suživota i stigmatizaciji Bošnjaka, uz tvrdnje da Bošnjaci žele unitarnu državu, da bi se zatim, kao navodno logično rješenje, ponudili prijedlozi koje su iznijeli desničari", kazao je Ademović.

Posebno je izdvojio prisustvo savjetnika ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana te kardinala Vinka Puljića, ocijenivši da ono što je izneseno na tom skupu predstavlja "ponovni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine".

- Vi svi znate da je prethodni pokušaj kroz aktivnosti od 1992. do 1995. godine procesuiran pred Međunarodnim sudom u Hagu i presuđen kao udruženi zločinački poduhvat. Zatim smo 2000. godine imali sličan pokušaj koji su institucije Bosne i Hercegovine procesuirale i stavile na njegovo mjesto. Sada ponovo imamo takve tendencije — kada će prestati, zaista ne znam - rekao je.

Na kraju je poručio da su politički događaji poput skupa u Zagrebu nepotrebni i štetni.

- Ono što je sasvim sigurno jeste da lideri koji vode procese u Bosni i Hercegovini i proces evropskih integracija trebaju sjesti, razgovarati i ne praviti ovakve performanse, niti učestvovati u njima izvan Bosne i Hercegovine, posebno ne u susjednim državama Srbiji i Hrvatskoj, za koje se može reći da su u prošlosti podržavale secesionističke namjere, a neki to rade i danas - rekao je Kemal Ademović.