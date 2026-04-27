Video / Rasprava na nivou koride, sukobili se Šaljić i Lemezan, prekinuta sjednica: "Šta je, ko si ti ba?!"

Lemezan je bio okrenut prema Šaljiću i vjerovatno mu nešto dobacio, a onda je Šaljić ustao i počeo govoriti "šta je, šta je", "ko si ti ba".

Njima nisu bili uključeni mikrofoni, pa se nije moglo zaključiti šta je bio povod za ovakvo postupanje.

- Budući da pozivaju na političku i moralnu odgovornost, Efendiću postavljam pitanje ko je pokazao moralnu i političku odgovornost poslije tragične nesreće u kojoj je život izgubio maloljetni dječak, a koja se desila nakon djelimične sanacije igrališta od strane općine na čijem je čelu upravo Efendić?

Gdje se izgubio moral čelnika SBiH Semira Efendića u slučaju saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom koju je izazvao? Je li razmišljao o ostavci i zašto je nije podnio? Neću sada pitati zašto je u državnom Parlamentu SBiH učestvovala u pokušaju zaustavljanja Zakona o bahatoj vožnji.

Da li je patriotski držati predavanja o zaštiti državne imovine, a ne pokazati javnosti na koji način sam Efendić upotrebljava državnu imovinu u kasarni „Safet Zajko“? Pozivam Semira Efendića da javnosti pokaže urbanističku i građevinsku dozvolu, upotrebne dozvole za nove objekte i sadržaje, kao i saglasnosti od Federacije BiH za iste. Ako to ne posjeduje, onda nema razlike između njega i Dodika i drugih koji na različite načine zloupotrebljavaju državnu imovinu.

Efendić treba da odgovori i na pitanje da li je tačno da se njegov blizak saradnik, predsjednik Stranke za BiH Kantona Sarajevo Almir Bečarević, nalazi na dugotrajnom bolovanju od jula 2024. godine, dok istovremeno (dok ne može raditi) svakodnevno učestvuje u političkim aktivnostima i medijskim nastupima? Građani imaju pravo da znaju da li je bolovanje otvoreno i produžavano u skladu sa zakonom, koliki je ukupan iznos sredstava isplaćen iz javnih izvora tokom tog perioda, te da li su vršene kontrole opravdanosti bolovanja - pitao je Lemezan Efendića nakon sjednice na društvenim mrežama.