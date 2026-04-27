Stanivuković potvrdio da Crnadak napušta PDP: "Već znamo ko će ga zamijeniti"

Predsjednik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković potvrdio je da Igor Crnadak napušta PDP i formira novu političku stranku.

- Rekao mi je to prije mjesec dana. Sjedili smo i razgovarali. Ja sam mu tada poželio mnogo sreće i uspjeha. Želim mu sve najbolje, njemu i svima koji smatraju da je to potrebno na političkoj sceni. Kod nas nema gordosti i sujete - izjavio je Stanivuković.

On je naveo da se Crnadak i dalje formalno vodi kao šef Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, navodi RTRS.

- Ja ne žurim da ubrzavam te procese. Kada on kaže da je njegov politički subjekt registrovan, tada ćemo imenovati novog šefa Kluba. Mi već znamo ime, kao i ime novog zamjenika - rekao je Stanivuković.

Mediji su ranije objavili da bi nekoliko istaknutih imena PDP-a, ali i drugih političkih stranaka, moglo preći u novu partiju.

Crnadak je ranije više puta nagovijestio ovakav razvoj događaja, ističući da će se razići s aktuelnim rukovodstvom ukoliko bude primoran da odustane od svojih političkih uvjerenja.