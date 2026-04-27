Marokanac osuđen na godinu zatvora zbog otmice Palestinca i pokušaja iznude

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je presudu Općinskog suda u Bihaću od 11. decembra 2025. godine kojom je Saad Hatab iz Maroka proglašen krivim za otmicu Palestinca radi iznude, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u septembru 2025. godine podiglo je optužnicu protiv Hataba, pripadnika migrantske populacije marokanskog porijekla, zbog osnovane sumnje da je kao član organizovane grupe sa još četiri osobe oteo Palestinca.

Jedan član te grupe nije dostupan pravosudnim organima, dok ostale tri osobe do danas nisu identifikovane.

Prema optužnici, osuđeni je u augustu 2025. godine na području naselja Izačić u Bihaću protivpravno lišio slobode i držao zatvorenim Palestinca M. E.

Cilj otmice bio je da se porodica i prijatelji žrtve putem video poziva prisile na uplatu 400 eura, uz prijetnju da će, ukoliko novac ne bude uplaćen, talac iz Palestine biti ubijen.