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Video / Članovi Spasilačke službe Wolf iz Foče u haremu Aladža džamije: Uklonjeno stablo koje je prijetilo sigurnosti vjernika i prolaznika

Dosta zahtjevna i rizična akcija protekla je bez problema

Uklonjeno stablo koje je prijetilo sigurnosti vjernika i prolaznika - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.4.2026

Na prijedlog načelnika Spasilačke službe Wolf, Nenada Ikonića, uz saglasnost imama i osiguranje pripadnika Policijske stanice Foča, danas je iz harema Aladža džamije uklonjeno veliko osušeno stablo, koje je prijetilo sigurnosti vjernika i gostiju u kompleksu, ali i prolaznika i automobila na saobraćajnici pored džamije. Dosta zahtjevna i rizična akcija protekla je bez problema.

- Radilo se o stablu suhe lipe, koje se suši već dvije godine i koje je zaista ugrožavalo i automobile, i prolaznike. Svako malo, posebno kad je jak vjetar, neka grana padne. Na Nenadovu inicijativu, došao je sa svojom ekipom i šest sati radi na uklanjanju. Ne želi ništa, sve o svom trošku, prava solidarnost ... od srca hvala – kazao nam je imam Aladža džamije i glavni imam Medžlisa IZ Foča, Miralem ef. Hodžić.

# ALADŽA DŽAMIJA
# FOČA
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