Video / Salkić o dojavama bombi: Destruktivne snage koje ne žele dobro BiH prave haos, FBI sve rješava

Fenomen lažnih dojava o postavljenim bombama u školama, tržnim centrima i drugim institucuijama širom BiH više ne predstavlja izolovan sigurnosni incident, već dugotrajan i sistemski problem koji ukazuje na ozbiljne slabosti u institucionalnom, tehničkom i koordinacionom odgovoru države, istakao je stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić. Kontinuitet ovih prijetnji, koji traje godinama, pokazuje da postojeći modeli reakcije nisu dovoljni, niti su prilagođeni savremenim oblicima digitalnog kriminala.

- Obzirom da nam se to pojavljuje iz godine u godinu znači da nismo spremni za ovakve stvari. Nakon procedure sigurnosne agencije preko Interpola ili Europola šalju dalje podatke. Tačka o kojoj treba da se govori je FBI – istakao je.

Osnivanje CERT-a

On je istakao da koordinacija samih tijela unutar BiH nije dobra.

- Mora se što prije registrovati CERT, to je centar za sve sajber incidente koji se dešavaju unutar BiH. Mi sada imamo situaciju da sve sigurnosne agencije, sva ministarstva, sve sudije mogu da pošalju informacije prema FBI-u. Ovo su informacije rutinskog karaktera, zato smo mi releventnim međunarodnim službama omrzli, jer svako i svašta šalje – objašnjava Salkić.

Sa CERT-om bi mogli vršiti analizu svih prijava, a samim tim i procjene da li informacije trebaju ići prema međunarodnim institucijama. Salkić ističe da su lažne dojave ozbiljan sigurnosni porblem.

Destruktivne snage

- Ovo nije u pitanju samo neki učenik koji lažno dojavljuje bombe. Možda na početku jeste bilo to, ali sada i druge destruktivne snage koje ne žele BiH dobro učestvuju u pravljenju haosa – kazao je.

Salkić je istakao da je CERT je već registrovan u RS, a kako je kazao ako već ne možemo da to uradimo na nivou BiH, onda je potrebno što prije da isti što prije registrujemo na nivou FBiH.

On je govorio i o načinu na koji se utvrđuje da li je neka dojava lažna, kako se ulazi u trag pošaljaocu maila, te istakao da se nikada nije desilo da počinilac ovog krivičnog djela ne bude otkriven.

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