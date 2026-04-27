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TELEFONSKA SJEDNICA

Vlada FBiH imenovala komisiju koja je važan korak u daljoj realizaciji projekta Južne interkonekcije

Stručna ocjena Komisije obavezno će sadržavati urbanističko-tehničke uslove

Vlada FBiH: Važan korak u daljoj realizaciji. Vlada FBiH

FENA

27.4.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju gasovoda "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska", saopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" vrši pregled dostavljene dokumentacije uz zahtjeve za izdavanje urbanističke saglasnosti te ocjenjuje usklađenost idejnog projekta sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti prostornog uređenja i građenja.

Stručna ocjena Komisije obavezno će sadržavati urbanističko-tehničke uslove.

Komisija je dužna dostaviti stručnu ocjenu u roku od 15 dana od prijema zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom, čime se osigurava efikasnost i pravovremenost procedura u realizaciji ovog strateškog energetskog projekta.

Imenovanje ove komisije je važan korak u daljoj realizaciji projekta Južne interkonekcije, koji ima strateški značaj za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora snabdijevanja prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# VLADA FBIH
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