U Dubrovniku u toku finalizacija dokumenta oko Južne interkonekcije

Delegacije u Dubrovniku finaliziraju dogovore oko plinovoda Južna interkonekcija, prema saznanjima Dnevnog avaza. Kasnilo se sa dogovorima i finalizacijom, ali projekat nije doveden u pitanje.

Očekuje se da Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH odobre ono što je usaglašeno između delegacija BiH i Hrvatske, te američkih investitora, kako bi dokument bio potpisan kako je i planirano, na skupu u Dubrovniku.

Naime, Dubrovnik je sutra i prekosutra domaćini 11. sastanka na vrhu Inicijative triju mora, na koji je najavljen dolazak šefova država i vlada članica, kao i strateških partnera iz Europske unije, SAD-a, Njemačke i Japana. Uz samit, održat će se i poslovni forumom s više od 1200 učesnika, uključujući investitore i poslovne lidere iz sektora energetike, prometa i digitalne tehnologije. Na marginama tog događaja trebao bi biti potpisan dokument o realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije između BiH i Hrvatske.

Predsjedništvo BiH je prošle sedmice na vanrednoj telefonskoj sjednici u Sarajevu usvojilo prijedlog Vijeća ministara da se krene u pregovore i formira pregovarački tim.

Prema Sporazumu, početna tačka plinovoda planirana je u mjestu Zagvozd. Sa bh. strane predviđeni su dodatni krakovi prema Grudama, Gornjem i Donjem Vakufu, Čapljini te novi pravac od Kladnja prema Tuzli. Zeleno političko svjetlo tek je početak, slijedi rješavanje pravnih, finanijskih i administrativnih pitanja.

Projekat Južne plinske interkonekcije predstavlja ključni strateški iskorak koji Bosni i Hercegovini donosi energetsku suverenost, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i direktno povezivanje s globalnim energetskim tržištem putem LNG terminala na Krku.