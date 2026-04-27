Timovi BiH i Hrvatske usaglasili tekst sporazuma o Južnoj interkonekciji: Sutra će biti potpisan

Prijedlog sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine bit će sutra potpisan u Dubrovniku, nakon što su timovi dviju država usaglasili njegov konačni tekst, potvrđeno je za "Avaz".

Saglasnost svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini postignuta je u rekordnom roku, čime su stvoreni uslovi da sporazum bude formaliziran već sutra na Forumu u Dubrovniku.

Tokom dana vođeni su intenzivni pregovori između predstavnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s ciljem usaglašavanja preostalih tehničkih detalja prije samog potpisivanja.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji će staviti potpis u ime hrvatske vlade.

Nakon potpisivanja u Dubrovniku, očekuje se da sporazum potvrde Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici, kao i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Temelji saradnje

Ovim dokumentom definiraju se temelji saradnje na izgradnji gasne mreže koja će povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Projekt podrazumijeva izgradnju dionica s obje strane granice, prvenstveno na pravcu od Zagvozda u Hrvatskoj preko Posušja, Tomislavgrada, Kupresa i Bugojna do Novog Travnika.

Osim glavnog voda, planirani su i dodatni pravci prema Mostaru, odvojci za Livno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Čapljinu, kao i dionica Kladanj – Tuzla. Riječ je o investiciji vrijednoj nekoliko milijardi maraka, koja spada među najveće infrastrukturne projekte u historiji Bosne i Hercegovine.

Strateški potez

Južna interkonekcija predstavlja i strateški potez, jer Bosni i Hercegovini osigurava veću energetsku nezavisnost i direktan pristup globalnom tržištu gasa putem LNG terminala na Krku.

Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je imenovala Komisiju za davanje stručne ocjene u postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju gasovoda "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska". Time se dodatno ubrzavaju procedure realizacije jednog od najvažnijih energetskih projekata u državi.