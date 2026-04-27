Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EKSPANZIJA

Imenovano Povjereništvo SBB - Fahrudin Radončić u Banovićima

Povjereništvo ima zadatak da uspostavi funkcionalnu i respektabilnu organizaciju u Banovićima na temelju zajedničkog učešća i odlučivanja svih svojih članova

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
S. S.

27.4.2026

Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić nastavlja proces jačanja i konsolidacije na području Tuzlanskog kantona. Današnjim imenovanjem povjereništva u Banovićima napravljen je važan korak u tom pravcu.

Povjereništvo broji 39 članova, pri čemu se vodilo računa o teritorijalnoj, dobnoj, profesionalnoj i spolnoj zastupljenosti.

Posebno je značajno što su u fokusu mladi ljudi (40% učešća mladih), ali ne samo deklarativno, već suštinski – kroz povjereništvo kao punopravni članovi imaju mogućnost da kreiraju i donose odluke koje će usmjeravati djelovanje SBB-a.

Povjereništvo ima zadatak da uspostavi funkcionalnu i respektabilnu organizaciju u Banovićima na temelju zajedničkog učešća i odlučivanja svih svojih članova. Iz tih razloga pristupilo se imenovanju povjereništva, a ne povjerenika kao pojedinca, čime se jasno šalje poruka da je vrijeme građenja i postojanja kulta ličnosti u Banovićima završeno.

Član povjereništva je i dopredsjedavajuća u Općinskom vijeću Banovići, Melisa Golić, čime će SBB biti direktan sudionik u radu lokalne zakonodavne vlasti.

U narednom periodu bit će izvršena detaljna analiza dosadašnjeg rada zakonodavne i izvršne vlasti, na osnovu koje će SBB donositi odluke o svom daljnjem političkom djelovanju.

Opredjeljenje Općinske organizacije SBB-a je jasno — graditi korektne i stabilne odnose sa svim političkim subjektima, izbjegavati nepotrebne sukobe i tenzije te doprinositi stvaranju ambijenta u kojem će interes građana biti iznad političkih razlika.

SBB će podržati sve projekte i inicijative koje vode razvoju i napretku Banovića, uz jasno protivljenje svim oblicima blokada i neodgovornog djelovanja koja su posljedica populizma, a ne stvarnih namjera koje su u funkciji boljitka.

- Smatramo da se svi politički subjekti moraju okupiti oko ideje prosperitetnih Banovića i na tome ćemo u narednom periodu raditi. Pozivamo sve časne i dobronamjerne ljude da budu dio Saveza za bolju budućnost, jer zajedno možemo drugačije, bolje i pravednije - naveli su iz SBB-a Banovići.

Inače, skupu je prisustvovao i šef Centralnog izbornog štaba SBB-a Nermin Džindić.

# SBB
# BANOVIĆI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.