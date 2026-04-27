Imenovano Povjereništvo SBB - Fahrudin Radončić u Banovićima

Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić nastavlja proces jačanja i konsolidacije na području Tuzlanskog kantona. Današnjim imenovanjem povjereništva u Banovićima napravljen je važan korak u tom pravcu.

Povjereništvo broji 39 članova, pri čemu se vodilo računa o teritorijalnoj, dobnoj, profesionalnoj i spolnoj zastupljenosti.

Posebno je značajno što su u fokusu mladi ljudi (40% učešća mladih), ali ne samo deklarativno, već suštinski – kroz povjereništvo kao punopravni članovi imaju mogućnost da kreiraju i donose odluke koje će usmjeravati djelovanje SBB-a.

Povjereništvo ima zadatak da uspostavi funkcionalnu i respektabilnu organizaciju u Banovićima na temelju zajedničkog učešća i odlučivanja svih svojih članova. Iz tih razloga pristupilo se imenovanju povjereništva, a ne povjerenika kao pojedinca, čime se jasno šalje poruka da je vrijeme građenja i postojanja kulta ličnosti u Banovićima završeno.

Član povjereništva je i dopredsjedavajuća u Općinskom vijeću Banovići, Melisa Golić, čime će SBB biti direktan sudionik u radu lokalne zakonodavne vlasti.

U narednom periodu bit će izvršena detaljna analiza dosadašnjeg rada zakonodavne i izvršne vlasti, na osnovu koje će SBB donositi odluke o svom daljnjem političkom djelovanju.