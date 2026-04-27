Amina Hrvo ima benigni tumor na mozgu, ljekari upozoravaju da njegovo pucanje može imati kobne posljedice

Amina Hrvo (29) iz Sarajeva ima benigni tumor na mozgu, ali ljekari upozoravaju da njegovo pucanje može imati kobne posljedice. Pozivom na 17040 donirate 2 KM za njeno liječenje.
Amina je nakon saobraćajne nesreće krajem 2024. godine počela osjećati jake glavobolje i svakodnevno povraćanje. Nakon detaljnih pregleda dijagnosticiran joj je tumor na mozgu, koji je benignog karaktera, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju po život zbog svoje lokacije i rizika od komplikacija.
U posljednjih šest mjeseci njeno stanje se naglo pogoršalo. Amina je iscrpljena, a izgubila je između sedam i osam kilograma tjelesne težine. Zbog visokog rizika od pucanja tumora i mogućih teških posljedica, odlučila se za operaciju u Istanbulu, gdje bi tumor bio uklonjen savremenom i manje invazivnom metodom.
Troškovi operacije iznose 32.271 KM, što njena porodica, iako su zaposleni, ne može sama finansirati. Vrijeme je ograničeno i operacija mora biti urađena početkom maja.
Pored tumora na mozgu, Amina ima i benigni tumor hipofize, povišen krvni pritisak te trombofiliju. Zaposlena je na ginekologiji i tokom svog rada uvijek je pomagla drugima. Danas je ona ta kojoj je potrebna pomoć. Pomozimo joj da dobije ovu bitku.
Osim poziva na 17040, donacije su moguće i putem online platforme organizacije Pomozi.ba ili direktnim uplatama na njihove bankovne račune.
Računi za uplate
PayPal
(Amina Hrvo)
Za uplate iz Bosne i Hercegovine
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International
141-306-53201196-79
NLB Banka
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH
186-121-03108095-46
ASA Banka
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo
Svrha: Amina Hrvo
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji
Erste Bank
IBAN: AT64 2011182266475400
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oestereich
Name: hilfhelfen-pomozi.ba
Verwendungszweck: Amina Hrvo
Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope
ING SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Amina Hrvo
Za uplate iz Turske
Vakif Katilim Bankasi A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Amina Hrvo