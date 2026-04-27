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APEL ZA POMOĆ

Amina Hrvo ima benigni tumor na mozgu, ljekari upozoravaju da njegovo pucanje može imati kobne posljedice

Vrijeme je ograničeno i operacija mora biti urađena početkom maja

Amina Hrvo. Pomozi.ba

M. Až.

27.4.2026

Amina Hrvo (29) iz Sarajeva ima benigni tumor na mozgu, ali ljekari upozoravaju da njegovo pucanje može imati kobne posljedice. Pozivom na 17040 donirate 2 KM za njeno liječenje.

Amina je nakon saobraćajne nesreće krajem 2024. godine počela osjećati jake glavobolje i svakodnevno povraćanje. Nakon detaljnih pregleda dijagnosticiran joj je tumor na mozgu, koji je benignog karaktera, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju po život zbog svoje lokacije i rizika od komplikacija.

U posljednjih šest mjeseci njeno stanje se naglo pogoršalo. Amina je iscrpljena, a izgubila je između sedam i osam kilograma tjelesne težine. Zbog visokog rizika od pucanja tumora i mogućih teških posljedica, odlučila se za operaciju u Istanbulu, gdje bi tumor bio uklonjen savremenom i manje invazivnom metodom.

Troškovi operacije iznose 32.271 KM, što njena porodica, iako su zaposleni, ne može sama finansirati. Vrijeme je ograničeno i operacija mora biti urađena početkom maja.

Pored tumora na mozgu, Amina ima i benigni tumor hipofize, povišen krvni pritisak te trombofiliju. Zaposlena je na ginekologiji i tokom svog rada uvijek je pomagla drugima. Danas je ona ta kojoj je potrebna pomoć. Pomozimo joj da dobije ovu bitku.

Osim poziva na 17040, donacije su moguće i putem online platforme organizacije Pomozi.ba ili direktnim uplatama na njihove bankovne račune.

Računi za uplate

PayPal

[email protected]

(Amina Hrvo)

Za uplate iz Bosne i Hercegovine

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International

141-306-53201196-79

NLB Banka

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH

186-121-03108095-46

ASA Banka

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo

Svrha: Amina Hrvo

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji

Erste Bank

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Amina Hrvo

Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Amina Hrvo

Za uplate iz Turske

Vakif Katilim Bankasi A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Amina Hrvo

# POMOZI.BA
# AMINA HRVO
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