U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dronovi i haubice u političkoj blokadi

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dronovi i haubice u političkoj blokadi.

Otvaranje ratnih žarišta i nezapamćen porast potražnje za municijom doveli su do rasta proizvodnje domaće namjenske industrije. Posljednjih dvanaest godina proizvodnja je uvećana osam puta, dostigavši 623 miliona KM.

Uprkos tome, građani svjedoče gašenju kompanija u ovom sektoru, koji posljednjih godina guši domaća vlast. To su rezultati četverogodišnje Trojkine uprave vojnom industrijom.

Vlasti se oglušile na zahtjeve bh. farmera: Uvozno mlijeko gasi farme.

Jedan od najvažnijih simbola obrazovanja i kulturnog kontinuiteta, Behram-begova medresa u Tuzli obilježava 400 godina postojanja.

Peter Mađar krenuo u obračun s Orbanovim tajkunima. Vlasnik Cementa Lukavac na meti novih vlasti u Mađarskoj.

Safet Sušić za „Avaz“najavio sudar PSG-a i Bajerna.

Aci Lukasu ukinuta zabrana ulaska u Švedsku.

MUP KS proveo akciju „Aries“: Uhapšena bivša kandidatkinja DF-a, proizvodila drogu u pet laboratorija.

Katastarska kriza prerasta u političku. Klub Bošnjaka najavljuje napuštanje Gradskog vijeća Mostara.

Troškovi povećavaju cijene proizvoda i usluga. Gubici zbog čekanja na granici pola milijarde.

Kakve su nam sada naknade za transakcije i račune: Ulaskom u EU srezali bismo bankarske namete.

Opozicija se ujedinila protiv Benjamina Netanjahua. Bliži li se kraj vladavine izraelskog premijera saznajte na stranama globusa.

Traži se pritvor za Inajetovića zbog pucnjave na Sedreniku. Više o tome na stranama crne hronike.

Alen Konjicija za naš list govorio je o predstavi “U ime oca”.

Mladi sarajevski muzičar Kerim Džaka za naš list je govorio o svojoj karijeri.

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