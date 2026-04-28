U BiH danas sunčano, u drugoj polovini dana pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas prije podne očekuje se pretežno sunčano vrijeme.

U drugoj polovini dana uz umjeren razvoj oblačnosti po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, uz mogućnost slabe grmljavine.

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povećanjem oblačnosti, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja.