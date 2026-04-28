Totalni raspad Naroda i Pravde, otišao još jedan član: Zastupnik u Skupštini ZDK otkrio razlog odlaska

Zastupnik Naroda i Pravde u Skupštini ZDK, Harun Čolić, objavio je da napušta redove stranke.

Time je nastavljen trend osipanja kadrova stranke Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH.

Čolić je u aprilu 2025. zaposlen u Kantonalnu bolnicu Zenica, čiji je direktor Tarik Zulović (DF). DF je u ZDK u koaliciji sa strankama SDA, NES, HDS i Pokret.

U trenutku zaposlenja već je bio kantonalni zastupnik i uticajan funkcioner.

U nastavku prenosimo tekst objave o napuštanju NiP-a.

Obavijest o promjeni i daljem političkom djelovanju.

Poštovani sugrađani, prijatelji i saradnici, želim vas obavijestiti da od danas i zvanično prestaje moj angažman unutar političke organizacije Narod i Pravda (NiP).

Ovu odluku nisam donio ishitreno, već nakon dugog razmišljanja o pravcima djelovanja i metodama rada za koje smatram da su u ovom trenutku najpotrebniji našem gradu i kantonu.

Kao zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, moji prioriteti ostaju nepromijenjeni. Moja odgovornost je prvenstveno prema vama, građanima koji ste mi ukazali povjerenje, a ne prema pojedincima i njihovim ličnim politikama.

Smatram da sam svoj angažman u stranci obavljao s maksimalnom posvećenošću. Organizaciju u Zenici sam preuzeo 2019. godine sa cca 40 članova u bazi, a od tada smo uspjeli osvojiti mjesto u Gradskom vijeću Zenica i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Organizovali smo vjerovatno najviše skupova, javnih tribina, jedine sportske igre Naroda i Pravde, kao i mnogobrojne druge aktivnosti ako posmatramo organizacije izvan Sarajeva. Posebno sam ponosan na rad članova tokom perioda korone, kada smo bili sigurno najbolja podrška našim građanima u najtežim trenucima.

Također sam doprinio uspostavljanju kantonalne organizacije, gdje sam lično bio prisutan prijemu organizacija u:

- Tešnju

- Zavidovićima

- Žepču

- Kaknju

- Visokom

-Varešu

- Olovu.

Povjerenje i obraz sam pokazao kada NISAM bio kao “Mujo, Šiljo i ostali”, a priliku za promjenu sam pružio onima koji su preko 20 godina u politici i, nažalost, pogriješio, jer od djelovanja u opoziciji građani nemaju nikakve koristi.

Preduga je lista ljudi s kojima sam sarađivao u stranci, a kojima bih se zahvalio za svaku minutu njihovog izdvojenog vremena u našim zajedničkim aktivnostima, jer, kako uvijek kažem, vrijeme je jedini resurs koji je neprocjenjiv. Nažalost, veliki broj njih više nije tu!

U narednom periodu ću javno objaviti SVE podnesene inicijative i zastupnička pitanja, po kojima sam vjerovatno najaktivniji zastupnik u ovom mandatnom periodu u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Zahvaljujem se kolegi iz Naroda i Pravde Dejanu Kovačeviću na dosadašnjoj saradnji i zajedničkim projektima. Svakom pojedincu koji iskreno radi za dobrobit države želim sreću u daljem radu, bez obzira na stranački dres. Također bih se zahvalio, kako lično tako i politički, predsjedniku stranke gospodinu Konakoviću na podršci u radu.