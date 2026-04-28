BiH i Hrvatska danas potpisuju sporazum u Dubrovniku: Pokreće se projekat Južne interkonekcije vrijedan milijarde maraka

Prijedlog sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine bit će danas potpisan u Dubrovniku, nakon što su pregovarački timovi dviju država usaglasili konačni tekst dokumenta.

To je, podsjetimo, potvrđeno jučer "Avazu".

Saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini postignuta je u kratkom roku, čime su stvoreni uslovi da sporazum bude formalizovan već danas na Forumu u Dubrovniku.

Vođeni su intenzivni pregovori između predstavnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine s ciljem usaglašavanja preostalih tehničkih detalja prije samog potpisivanja.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji će u ime hrvatske Vlade staviti svoj potpis.

Nakon potpisivanja u Dubrovniku, očekuje se da dokument potvrde Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici, kao i Predsjedništvo BiH.

Ovim sporazumom definiraju se temelji saradnje na izgradnji gasne mreže koja će povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.