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SUSRET PLENKOVIĆ I KRIŠTO

BiH i Hrvatska danas potpisuju sporazum u Dubrovniku: Pokreće se projekat Južne interkonekcije vrijedan milijarde maraka

Ovim sporazumom definiraju se temelji saradnje na izgradnji gasne mreže koja će povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Plenković i Krišto. Platforma X

A. O.

28.4.2026

Prijedlog sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine bit će danas potpisan u Dubrovniku, nakon što su pregovarački timovi dviju država usaglasili konačni tekst dokumenta.

To je, podsjetimo, potvrđeno jučer "Avazu".

Saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini postignuta je u kratkom roku, čime su stvoreni uslovi da sporazum bude formalizovan već danas na Forumu u Dubrovniku.

Vođeni su intenzivni pregovori između predstavnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine s ciljem usaglašavanja preostalih tehničkih detalja prije samog potpisivanja.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji će u ime hrvatske Vlade staviti svoj potpis.

Nakon potpisivanja u Dubrovniku, očekuje se da dokument potvrde Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici, kao i Predsjedništvo BiH.

Ovim sporazumom definiraju se temelji saradnje na izgradnji gasne mreže koja će povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. 

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH jučer je imenovala Komisiju za davanje stručne ocjene u postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, čime se dodatno ubrzavaju procedure realizacije jednog od najvažnijih energetskih projekata u zemlji.

# DUBROVNIK
# HRVATSKA
# BIH
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