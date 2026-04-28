Općina Ilidža podržala 157 projekata iz sporta, kulture i obrazovanja

U prostorijama Općine Ilidža upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, koji su odabrani putem Javnog poziva za 2026. godinu. Podršku je dobilo ukupno 157 projekata, za čiju realizaciju je iz budžeta Općine izdvojeno 701.500 KM.

Cilj ovakvih programa je jačanje društvenih vrijednosti, promocija aktivnog građanstva te unapređenje kvaliteta života na području općine.

Načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur, naglasio je da Općina kontinuirano ulaže u projekte koji imaju stvaran i dugoročan značaj za zajednicu.

- Naša opredijeljenost je jasna, želimo Ilidžu kao prostor jednakih prilika, gdje sport, kultura i obrazovanje nisu privilegija, nego dostupni svima. Upravo kroz ovakve projekte stvaramo ambijent u kojem kvalitetne ideje dobijaju priliku da zažive i donesu konkretne koristi građanima. Općina Ilidža će i u narednom periodu ostati snažan oslonac svim onima koji doprinose razvoju naše lokalne zajednice - poručio je načelnik Muzur.

Nakon tehničkog dijela potpisivanja ugovora, predstavnici udruženja i ustanova izrazili su zahvalnost na ukazanoj podršci, ističući da ovakvi programi predstavljaju važan podsticaj za njihov rad i realizaciju planiranih aktivnosti.