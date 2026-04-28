Potpisan ugovor za snabdijevanje električnom energijom Brčko Distrikta za narednu godinu

Javno preduzeće "Komunalno Brčko" d.o.o. saopćilo je da je zvanično potpisan ugovor o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom za 2027. godinu sa izabranim dobavljačem JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo.

Iz ovog preduzeća je rečeno da je ovim činom uspješno zaokružen proces nabavke koji je, zahvaljujući strateškom planiranju menadžmenta, započet znatno ranije nego prethodnih godina. Pravovremeno potpisivanje ugovora osigurava energetsku stabilnost i predvidivost za sve kategorije potrošača u Distriktu, te su na taj način eliminisani rizici koje nose oscilacije na slobodnom tržištu električne energije.

Iako su tržišna kretanja nepredvidiva, ugovoreni uslovi garantuju da u 2027. godini ne bi trebalo biti drastičnih promjena cijena za krajnje kupce.

- Potpisivanje ovog ugovora predstavlja krunu naših napora da na vrijeme osiguramo stabilnost sistema. Naš prioritet ostaje zaštita interesa kupaca i stvaranje preduslova za nesmetan rad privrede - poručio je direktor JP "Komunalno Brčko" Armin Drapić.

JP "Komunalno Brčko" nastavlja s aktivnostima na održavanju i modernizaciji elektrodistributivne mreže kako bi uz osigurane količine energije kvalitet isporuke ostao na najvišem nivou, a nastavak saradnje sa Elektroprivredom BiH potvrda je pouzdanog partnerstva u interesu građana i privrede Brčko distrikta BiH.