Crnadak pozvao opoziciju na dogovor o kandidatima do 7. maja

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član PDP-a Igor Crnadak pozvao je opozicione stranke da ubrzaju razgovore i postignu dogovor o zajedničkim kandidaturama za opće izbore najkasnije do 7. maja, kada se očekuje raspisivanje izbora.

Kako je naveo, postoje najmanje tri razloga zbog kojih je taj rok važan. Prvi je, kako tvrdi, izbjegavanje narativa o podijeljenoj i neefikasnoj opoziciji, što bi, prema njegovim riječima, moglo nanijeti političku štetu. Drugi razlog je, kaže, relaksacija odnosa unutar opozicije i veći fokus na programe i konkretne politike. Treći razlog odnosi se na tehničke i proceduralne obaveze, uključujući prikupljanje potpisa podrške.

Crnadak je ocijenio da su raniji izborni procesi pokazali da građani Republike Srpske žele promjene te da očekuju nove političke pristupe i ljude.

Također je istakao da bi, prema njegovom mišljenju, novi izborni mehanizmi poput biometrijske kontrole identiteta i skeniranja glasačkih listića trebali doprinijeti većoj transparentnosti izbornog procesa.

Dodao je da bi jedinstveni kandidati opozicije imali veće šanse za pobjedu, te upozorio na moguće pokušaje da se to onemogući kroz razjedinjavanje opozicionih nastupa.

Na kraju je poručio da je dogovor ključan korak ka, kako je naveo, političkim promjenama u Republici Srpskoj.