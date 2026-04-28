Pobuna roditelja na Ilidži: Bojkotiraju nastavu, djeca danas nisu otišla u školu

Roditelji učenika odjeljenja VII-1 u JU Sedma osnovna škola jučer su stupili u potpuni bojkot nastave, navodi se u zvaničnoj obavijesti dostavljenoj javnosti (Protokol br. 868).
Kako su istakli, učenici jutros nisu prisustvovali nastavi zbog, kako tvrde, višegodišnjih problema koji uključuju ometanje nastavnog procesa i verbalno maltretiranje unutar učionice.
- Ovo nije problem od jučer. Na probleme ometanja nastave i neadekvatnog ponašanja ukazujemo godinama, ali smo umjesto rješenja naišli na zid šutnje i prebacivanje odgovornosti - poručili su roditelji.
U saopćenju su posebno kritikovali nadležne institucije, prije svega Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i inspekcijske organe, navodeći da je izostala adekvatna reakcija uprkos višegodišnjim upozorenjima.
- Godinama se proces obrazovanja u ovom odjeljenju odvija pod nenormalnim okolnostima, a sistemski odgovor je apsolutno zakazao. Institucije su svojom pasivnošću dopustile da situacija eskalira do te mjere da se naša djeca više ne osjećaju sigurno, niti mogu pratiti gradivo - navodi se.
Roditelji naglašavaju da bojkot nije ishitrena odluka, već, kako tvrde, posljednji korak u pokušaju zaštite prava djece na normalno obrazovanje.
- Bojkot nastave nije naš hir, već jedini preostali način da zaštitimo pravo naše djece na normalno školovanje koje im je godinama uskraćeno zbog tromosti sistema - ističu.
Dodaju da se učenici neće vraćati u školske klupe sve dok nadležne institucije ne ponude konkretna rješenja i pismene garancije o mjerama koje će osigurati red i mir u učionici.
- Naša poruka je jasna: Djeca se u klupe neće vratiti dok institucije ne prestanu ignorisati ovaj problem i dok ne dobijemo pismene garancije o konkretnim mjerama - poručili su roditelji.
Za sada nema zvanične reakcije iz škole niti iz resornog ministarstva. Javnost očekuje hitno očitovanje nadležnih i konkretne poteze kako bi se situacija riješila u interesu učenika.
- Obavještavamo javnost da su roditelji učenika VII-1 odjeljenja JU „Sedma osnovna škola“ na Ilidži danas stupili u potpuni bojkot nastave (Protokol br. 868). Naša djeca jutros nisu sjela u školske klupe, a razlog je višegodišnja agonija kroz koju prolaze zbog kontinuiranog ometanja nastavnog procesa i verbalnog maltretiranja unutar učionice.
Želimo jasno poručiti: Ovo nije problem od jučer. Na probleme ometanja nastave i neadekvatnog ponašanja ukazujemo godinama, ali smo umjesto rješenja naišli na zid šutnje i prebacivanje odgovornosti.
Ovim putem javno prozivamo nadležne institucije, prvenstveno resorno Ministarstvo i inspekcijske organe, zbog potpunog izostanka reakcije. Godinama se proces obrazovanja u ovom odjeljenju odvija pod nenormalnim okolnostima, a sistemski odgovor je apsolutno zakazao. Institucije su svojom pasivnošću dopustile da situacija eskalira do te mjere da se naša djeca više ne osjećaju sigurno, niti mogu pratiti gradivo.
Bojkot nastave nije naš hir, već jedini preostali način da zaštitimo pravo naše djece na normalno školovanje koje im je godinama uskraćeno zbog tromosti sistema.
Naša poruka je jasna: Djeca se u klupe neće vratiti dok institucije ne prestanu ignorisati ovaj problem i dok ne dobijemo pismene garancije o konkretnim mjerama koje će osigurati red i mir u učionici.
S poštovanjem, roditelji odjeljenja VII-1 - stoji u saopćenju.