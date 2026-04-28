Pobuna roditelja na Ilidži: Bojkotiraju nastavu, djeca danas nisu otišla u školu

Roditelji učenika odjeljenja VII-1 u JU Sedma osnovna škola jučer su stupili u potpuni bojkot nastave, navodi se u zvaničnoj obavijesti dostavljenoj javnosti (Protokol br. 868).

Kako su istakli, učenici jutros nisu prisustvovali nastavi zbog, kako tvrde, višegodišnjih problema koji uključuju ometanje nastavnog procesa i verbalno maltretiranje unutar učionice.

- Ovo nije problem od jučer. Na probleme ometanja nastave i neadekvatnog ponašanja ukazujemo godinama, ali smo umjesto rješenja naišli na zid šutnje i prebacivanje odgovornosti - poručili su roditelji.

U saopćenju su posebno kritikovali nadležne institucije, prije svega Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i inspekcijske organe, navodeći da je izostala adekvatna reakcija uprkos višegodišnjim upozorenjima.

- Godinama se proces obrazovanja u ovom odjeljenju odvija pod nenormalnim okolnostima, a sistemski odgovor je apsolutno zakazao. Institucije su svojom pasivnošću dopustile da situacija eskalira do te mjere da se naša djeca više ne osjećaju sigurno, niti mogu pratiti gradivo - navodi se.

Roditelji naglašavaju da bojkot nije ishitrena odluka, već, kako tvrde, posljednji korak u pokušaju zaštite prava djece na normalno obrazovanje.

- Bojkot nastave nije naš hir, već jedini preostali način da zaštitimo pravo naše djece na normalno školovanje koje im je godinama uskraćeno zbog tromosti sistema - ističu.

Dodaju da se učenici neće vraćati u školske klupe sve dok nadležne institucije ne ponude konkretna rješenja i pismene garancije o mjerama koje će osigurati red i mir u učionici.

- Naša poruka je jasna: Djeca se u klupe neće vratiti dok institucije ne prestanu ignorisati ovaj problem i dok ne dobijemo pismene garancije o konkretnim mjerama - poručili su roditelji.

Za sada nema zvanične reakcije iz škole niti iz resornog ministarstva. Javnost očekuje hitno očitovanje nadležnih i konkretne poteze kako bi se situacija riješila u interesu učenika.

​- ​Obavještavamo javnost da su roditelji učenika VII-1 odjeljenja JU „Sedma osnovna škola“ na Ilidži danas stupili u potpuni bojkot nastave (Protokol br. 868). Naša djeca jutros nisu sjela u školske klupe, a razlog je višegodišnja agonija kroz koju prolaze zbog kontinuiranog ometanja nastavnog procesa i verbalnog maltretiranja unutar učionice.

​Želimo jasno poručiti: Ovo nije problem od jučer. Na probleme ometanja nastave i neadekvatnog ponašanja ukazujemo godinama, ali smo umjesto rješenja naišli na zid šutnje i prebacivanje odgovornosti.

​Ovim putem javno prozivamo nadležne institucije, prvenstveno resorno Ministarstvo i inspekcijske organe, zbog potpunog izostanka reakcije. Godinama se proces obrazovanja u ovom odjeljenju odvija pod nenormalnim okolnostima, a sistemski odgovor je apsolutno zakazao. Institucije su svojom pasivnošću dopustile da situacija eskalira do te mjere da se naša djeca više ne osjećaju sigurno, niti mogu pratiti gradivo.

​Bojkot nastave nije naš hir, već jedini preostali način da zaštitimo pravo naše djece na normalno školovanje koje im je godinama uskraćeno zbog tromosti sistema.

​Naša poruka je jasna: Djeca se u klupe neće vratiti dok institucije ne prestanu ignorisati ovaj problem i dok ne dobijemo pismene garancije o konkretnim mjerama koje će osigurati red i mir u učionici.

​S poštovanjem, roditelji odjeljenja VII-1 - stoji u saopćenju.