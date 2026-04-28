Halilović: Tužioci imaju 1.156 predmeta, to su 4 godišnje norme, brojni predmeti ne zaslužuju da budu tu, prijeti nam neefikasnost

Glavni federalni tužilac Munib Halilović je kazao da je rad postao izazovni uvođenjem POSKOK-a.

- Mi smo internim propisima morali rješavati praznine koje su dešavale. Neke stvari smo riješili kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Mi smo ranije bili drugostepeni organ. Donijeli smo neka obavezna uputstva, gledali smo da sve usaglasimo na kolegiju, trajalo je to neki period, a riješili smo probleme. Bio je problem rješavanja pritužbi. Riješili smo pitanje pomaganja Opšteg odjela Posebnom odjelu, uveli smo princip konsultativnog mišljenja, jer tužioci u Opštem odjelu imaju veće iskustvo - rekao je Halilović.

Naveo je da su uspjeli internim propisima riješiti sve probleme.

- Sada radimo na rješavanju problem sukoba nadležnosti. Opšti odjel je nastavio raditi efikasno, 98 posto predmeta smo riješili. 27 predmeta je neriješenih na oko 1.500. Kada je riječ o Posebnom odjelu, do Nove godine smo primili 1.156 predmeta. To je više nego se očekivalo, očekivalo se oko 400-500. Tako da s Novom godinom imamo opterećenost, jer radi samo sedam tužilaca, a dva su u procesu imenovanja. Po tužiocu imate opterećenost u četiri godišnje norme. Neka kantonalna tužilaštva su počela smanjivati brojeve tužilaca na predmetima korupcije. Napravili smo analize da po strukturi i težini, dosta tih predmeta ne zaslužuje da bude u Posebnom odjelu. Protek od 10 godina je derogirao granicu od 100.000 KM, inflacija je učinila svoje, to je premali iznos. Napravili smo detaljnu analizu stanja, kako bi se napravile izmjene Zakona da se smanji broj predmeta. Zakonski rokovi su dosta kratki, a s velikim brojem predmeta ne može se biti efikasno, tužioci pod pritiskom - kazao je.

Naveo je da očekuje dobar rezultat u ovoj godini, da se ne pravi alibi, da će se dobro raditi na predmetima koji su u aktivnom radu, da će značajan broj predmeta doživjeti epilog, ali će problem biti u budućnosti.

- Veliki broj tužilaca će raditi na suđenjima, to će im smanjivati vrijeme za rad na istragama, bit će u narednoj godini vrlo neefikasno. Treba raditi na izazovima, mi smo uputili Ministarstvu pravde da riješe ovaj problem. Prostor kojim raspolaže Posebni odjel je premali za ovaj broj predmeta, zatražili smo još jedan sprat zgrade i vjerujemo da će u dogledno vrijeme to biti riješeno. Bez toga Odjel je blokiran - naveo je.

Kazao je da 500-600 predmeta na desetak tužilaca bi bilo dovoljno da budu efikasni.