Video / Čabrajić: U prvoj godini smo podigli osam optužnica, podići cenzus imovinske koristi za nadležnost na 500.000 KM

- Potrebno se prisjetiti 30. aprila prošle godine. Nismo bili kapacitirani, imali smo pet tužilaca, nije čak bilo ni telefona, ni pomoćnog osoblja. Dosta smo ovih stvari riješili, digli smo to na jedan nivo da omogućava neometan rad, ali na osnovnom nivou. Riješili smo upražnjene pozicije, ostale su još dvije, nadamo se adekvatnim kadrovima koje će izabrati VSTV. U prvoj sedmici smo uzeli predmete od kantonalnih tužilaštava. Podigli smo i optužnice i već imamo prve presude u tim predmetima. Govorio sam da će početak preuzimanja predmeta biti težak i bolan - naveo je Čabrajić.

Istakao je da su sve predmete preuzeli, uveli u CMS i dali tužiocima na rad.

- Postoje neki predmeti koje nismo zbog obimnosti mogli preuzeti, jer imamo problem nedostatka prostora za rad. Hvala Vladi što će nam omogućiti prostore za rad. Podigli smo osam optužnica, nisu jednostavni predmeti. Imamo predmete visoke korupcije, jedna protiv nosioca pravosudne funkcije, slučaj Vitezit. Vodimo kompleksne predmete RMU Banovići, Jablanicu, Vitezit, "Spengavanje", sve odluke su donesene na osnovu dokaza. Prvu godinu bih ocijenio uspješnom. Što se tiče saradnje s policijskim agencijama, u tom segmentu smo zaključili sporazum sa FUP-om. Novo rukovodstvo FUP-a je iskazalo punu spremnost za pomoć POSKOK-u. Moram pohvaliti saradnju i sa MUP-om KS i sa SIPA-om. Nije baš sve bajno, ima poteškoća koje susrećemo na dnevnom nivou, nešto se riješi, nešto ne riješi, ovisnosti od finansija - naveo je Čabrajić.

Istakao je da imaju određene prioritete, ali je nemoguće da jedan tužilac radi na 150 predmeta.

- U skladu s tim, tražili smo izmjene Zakona o suzbijanju korupcije, koji propisuje nadležnost Odjela. Imovinski cenzus je postavljen prenisko, prijedlog je da se to podigne 500.000, kao i da se napravi katalog krivičnih djela. Smatram da kombinacijom smanjivanja broja predmeta i povećanja broja tužilaca, POSKOK mogao raditi efikasno svoj posao - zaključio je.