Čabrajić o predmetu Konakovićeve raspodjele 600.000 KM: Izdate su naredbe Finansijskoj policiji, vrši se inspekcijski nadzor

Na konferenciji za medije Federalnog tužilaštva, rukovodilac POSKOK-a Hrvoje Čabrajić je na pitanje novinara govorio o konkretnim predmetima.

- Aktivno radimo, provodi se istraga. Nakon prvih informacija, pojavili su se nove informacije, zato se predmet proširivao. Trenutno su četiri osobe pod mjerama zabrane, napravit će se ideja postupanja, teško je reći kada će biti donesena tužilačka odluka - naveo je.

Prvo se osvrnuo na predmet "Spengavanje", za koji je rekao da se komunicira s medijima u tom predmetu.

Čabrajić: U prvoj godini smo podigli osam optužnica, podići cenzus imovinske koristi za nadležnost na 500.000 KM

Čabrajić: U prvoj godini smo podigli osam optužnica, podići cenzus imovinske koristi za nadležnost na 500.000 KM

Govoreći o slučaju apokalipse u Donjoj Jablanici, kazao je da su taj predmet preuzeli od Tužilaštva HNK.

- Kada smo riješili tehničko-procesna pitanja, napravljen je plan istrage, uspjet ćemo ga riješiti, nemojte me pitati kada - kazao je Čabrajić.

Na pitanje novinarke "Avaza" šta je s predmetom dodjele grantova Elmedina Konakovića, dok je bio predsjedavajući Skupštine KS 2019. godine, Čabrajić je odgovorio:

- Mogu reći da je predmet još u fazi prijave. Duži ga tužilac koji dolazi iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, on je već upoznat s predmetom. Izdate su naredbe Finansijskoj policiji, pod nadzorom Tužilaštva se vrši inspekcijski nadzor trenutno, a nakon što dostavi izvještaj Finansijska policija, izvršit će se analiza tog izvještaja i tužilac će se dalje odrediti da li je dovoljno razjašnjeno stanje za donošenje tužilačke odluke ili će se poduzeti dodatne dokazne radnje.