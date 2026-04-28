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Nakon Vijeća ministara BiH: Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

Nakon današnjeg potpisivanja, dokument će morati biti potvrđen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i od strane Vlade Hrvatske

Predsjedništvo BiH. Predsjedništvo BiH

A. O.

28.4.2026

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine jutros su, nakon sjednice Vijeća ministara, usvojili prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske koji se odnosi na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija.

S obzirom na to da su pribavljena sva potrebna odobrenja, potpisivanje sporazuma očekuje se danas oko 12:30 sati u Dubrovniku, u okviru Samita Inicijative tri mora.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji će staviti potpis u ime hrvatske vlade.

Nakon današnjeg potpisivanja, dokument će morati biti potvrđen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i od strane Vlade Hrvatske.

Prema planovima, izgradnja plinovoda trebala bi biti završena do 2028. godine, nakon čega bi u narednih sedam godina trebale biti izgrađene tri plinske elektrane – u Kaknju, Mostaru i Tuzli.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
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