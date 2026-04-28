CIK kreće u realizaciju projekta nabavke izbornih tehnologija: Odbijena i druga žalba

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine može krenuti u punu realizaciju projekta nabavke izbornih tehnologija, nakon što je Ured za razmatranje žalbi BiH odbio i drugu ključnu žalbu, potvrđeno je za "Avaz" iz URŽ.

Kako saznajemo, nakon što je nedavno odbijena žalba banjalučke kompanije "Planet Soft", Ured za razmatranje žalbi donio je odluku i po drugom prigovoru, čime su otklonjene i posljednje formalno-pravne prepreke. Ovim je put za implementaciju skenera i moderne opreme u izborni proces u BiH širom otvoren.

Odbijanjem ove žalbe, CIK dobio je potrebne dozvole da krene u konkretnu realizaciju i implementaciju ugovora. Podsjećamo, situacija je bila neizvjesna jer su na odluku CIK-a o izboru najpovoljnijeg ponuđača, američke kompanije "Smartmatic", bile uložene tri žalbe.

Kompanija "Artco Group" iz Sarajeva je ubrzo povukla svoju žalbu, dok je žalba "Planet Softa" iz Banje Luke odbijena prošle sedmice uz obrazloženje da je CIK pravilno postupio pri diskvalifikaciji. Posljednja karika u ovom lancu bila je žalba firme "Provis" iz Bijeljine, koja je sada također riješena u korist CIK-a.

S obzirom na to da više nema zakonskih prepreka u žalbenom postupku pred Uredom, CIK sada može pristupiti potpisivanju ugovora s kompanijom "Smartmatic". Ova kompanija je globalni lider u oblasti izbornih tehnologija i bit će zadužena za isporuku opreme koja bi trebala značajno smanjiti mogućnost izbornih krađa i ubrzati proces brojanja glasova.

Uvođenje skenera i druge opreme dio je šire strategije modernizacije izbornog procesa, što je predviđeno i izmjenama Izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt.

Iako su određeni pilot projekti već testirani na proteklim lokalnim izborima, pravi test za ovu tehnologiju bit će Opći izbori 2026. godine. Pred CIK-om je sada ozbiljan posao – osim same nabavke i isporuke opreme, potrebno je izvršiti detaljnu obuku ljudstva i tehničko testiranje sistema kako bi na dan izbora sve funkcionisalo besprijekorno.