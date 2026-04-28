Plenković i Krišto u Dubrovniku: Južna plinska interkonekcija ključ za energetsku sigurnost BiH i Hrvatske

Na marginama samita Inicijative tri mora, premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.
– Pozdravili smo napredak na projektu Južne plinske interkonekcije, koja bi povezivanjem s LNG terminalom na Krku omogućila diversifikaciju snabdijevanja plinom. Time dodatno jačamo energetsku sigurnost i nezavisnost Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što je posebno značajno u složenim globalnim okolnostima – poručio je Plenković na mreži X.
Dvodnevni samit i poslovni forum Inicijative tri mora, kojim ove godine predsjedava Hrvatska, okupio je u Dubrovniku brojne zvaničnike, predstavnike privrede te čak 12 predsjednika država i vlada.
Američku delegaciju predvodi ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt (Chris Wright). Među glavnim temama su unapređenje saobraćajne, energetske i digitalne povezanosti, jačanje energetske sigurnosti, razvoj strateške infrastrukture te povećanje otpornosti i konkurentnosti Evropske unije.
U okviru samita planirano je i potpisivanje deset važnih sporazuma uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Oni se, između ostalog, odnose na saradnju u oblasti civilne upotrebe nuklearne energije, kao i na realizaciju južne plinske interkonekcije, kojom bi Bosna i Hercegovina bila povezana na hrvatski plinski sistem i snabdijevana gasom putem LNG terminala na Krku, umjesto oslanjanja na pravce isporuke iz Rusije.