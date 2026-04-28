Plenković i Krišto u Dubrovniku: Južna plinska interkonekcija ključ za energetsku sigurnost BiH i Hrvatske

Na marginama samita Inicijative tri mora, premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.

– Pozdravili smo napredak na projektu Južne plinske interkonekcije, koja bi povezivanjem s LNG terminalom na Krku omogućila diversifikaciju snabdijevanja plinom. Time dodatno jačamo energetsku sigurnost i nezavisnost Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što je posebno značajno u složenim globalnim okolnostima – poručio je Plenković na mreži X.

Dvodnevni samit i poslovni forum Inicijative tri mora, kojim ove godine predsjedava Hrvatska, okupio je u Dubrovniku brojne zvaničnike, predstavnike privrede te čak 12 predsjednika država i vlada.