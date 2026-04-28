Plenković i Krišto potpisali sporazum o izgradnji Južne plinske interkonekcije

Nakon što su Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH usvojili prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske vezano za izgradu plinovoda Južna interkonekcija, na samitu u Dubrovniku uslijedilo je njegovo potpisivanje između predstavnika dvije države.

Sporazum je potpisan na Samitu Inicijative tri mora.

Bh. delegaciju u Dubrovniku činili su predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

U ime Hrvatske sporazum je potpisao premijer Andrej Plenković, a u ime SAD ministar energetike Kris Rajt.

Oba doma

Dokument će morati biti potvrđen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i od strane Vlade Hrvatske.

Prema planovima, izgradnja plinovoda trebala bi biti završena do 2028. godine, nakon čega bi u narednih sedam godina trebale biti izgrađene tri plinske elektrane – u Kaknju, Mostaru i Tuzli.

U nastavku objavljujemo kompletan tekst potpisanog Sporazuma.

- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

- uzimajući u obzir značaj izgradnje transportnih gasovoda s ciljem zadovoljenja osnovnih postulata pravne stečevine EU, kojima se naglašava potreba integrisanja i razvoja tržišta prirodnog gasa kroz povezivanje sa regionalnim i evropskim gasnim mrežama s ciljem obezbjeđenja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom i poboljšanja uslova i provođenja mjera za zaštitu okoline;

- budući da se Bosna i Hercegovina snabdijeva prirodnim gasom isključivo iz jednog izvora snabdijevanja i jednim transportnim pravcem;

- uzimajući u obzir geostrateški značaj LNG terminala na otoku Krku i rastući kapacitet Republike Hrvatske za uvoz i transport ukapljenog prirodnog plina (LNG);

- uzimajući u obzir da Republika Hrvatska, kao država članica Evropske unije, preko LNG terminala na otoku Krku i razvijenog plinskog transportnog sustava predstavlja jednu od ključnih ulaznih tačaka za dobavu prirodnog plina i jačanje sigurnosti opskrbe u ovom dijelu Evrope;

- budući da infrastrukturni, geostrateški i tržišni položaj Republike Hrvatske daje ovom projektu poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku i širu regiju, uključujući diverzifikaciju pravaca i izvora opskrbe prirodnim gasom;

- budući da geografska povezanost Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i njihova prostorna naslonjenost ukazuju na potrebu i opravdanost zajedničkog oblikovanja i povezivanja infrastrukturnih sistema;

- budući da je na zajedničkoj sjednici Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 20.06.2023. godine usvojen zaključak kojim se daje snažna podrška projektu od strateškog značaja za obje države, te kojim se pozivaju odgovorni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini i nadležne institucije da značajno ubrzaju svoje aktivnosti i time stvore preduslove za zaključivanje ovog Sporazuma;

- budući da je u strateškim energetskim planovima i pripadajućim dokumentima obje Ugovorne strane, prirodnom gasu dodijeljena jedna od značajnijih uloga, te da su pretpostavke ostvarenja iste dobro oblikovani i međusobno povezani gasni transportni sistemi;

- imajući na umu dugogodišnju saradnju resornih institucija i gasnih kompanija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, te usklađivanje planova razvoja gasne transportne infrastrukture;

- imajući na umu da se realizacijom projekta „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“ na pravcu Split – Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojku za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj – Tuzla obezbjeđuje diverzifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom;

- imajući na umu da je projekat „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“ uvršten kao hidrogen infrastruktura (H2T) u Desetogodišnji plan razvoja gasnih mreža za 2024. godinu Evropske mreže operatora gasnog sistema – ENTSOG TYNDP 2024;

- imajući na umu da je projekat proglašen projektom od strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (Zaključak V. broj: 853/2017 od 15.06.2017.) s ciljem osiguranja sigurnosti snabdijevanja, diverzifikacije izvora i razvoja tržišta prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;

- budući da je projekat sadržan u dokumentu Evropske komisije iz oktobra 2020. godine „Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan“ pod Naslovom 5 – Tranzicija sa uglja;

sporazumjeli su se kako slijedi:

Interkonekcijska tačka

Član 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije (svako sa svoje strane) na pravcu Split – Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojku za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj–Tuzla u Bosni i Hercegovini.

Interkonekcijska tačka plinovoda hrvatskog i bosanskohercegovačkog plinskog transportnog sustava definirana je WGS84 koordinatama kako slijedi: N=43°27'41", E=17°17'08".

Pitanja vezana za donošenje odluka o zajedničkom ostvarenju i pripadajućim ulaganjima bit će uređena posebnim Ugovorom o zajedničkom razvoju projekta između nositelja investicija iz člana 6. ovog Sporazuma.

Član 2.

PROJEKTOVANJE, PRIPREMA I IZVOĐENJE

Ugovorne strane će osigurati usklađivanje svih pojedinosti oko projektovanja, pripreme i izvođenja svih radova na izgradnji interkonekcije, te će se također sporazumjeti o usklađivanju dinamike svih procedura za ishođenje potrebnih saglasnosti i dozvola od strane nadležnih tijela Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, te procedura u postupcima izgradnje i stavljanja gasovoda u upotrebu.

Inspekcijski nadzor za vrijeme gradnje interkonekcije će se obavljati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 3.

IMOVINSKOPRAVNA PODJELA

Linija podjele imovine između ugovornih strana identična je zajedničkoj državnoj granici.

Član 4.

FINANSIRANJE

Svaka ugovorna strana osigurat će pripremu, finansiranje i izgradnju dijela gasovoda na državnom području svoje države u skladu sa svojim zakonima.

Član 5.

MINIMALNE KOLIČINE PRIRODNOG GASA

Prije početka izvođenja radova zaključit će se poseban sporazum kojim će se urediti minimalni zakup transportnog kapaciteta po godinama putem interkonekcije.

Hrvatska strana započet će s izvođenjem radova nakon uspješno provedenog postupka ispitivanja tržišta (binding Open Season), na temelju kojeg se zaključuju ugovori o transportu plina.

Član 6.

NADLEŽNA TIJELA ZA PROVEDBU SPORAZUMA

za Bosnu i Hercegovinu: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo gospodarstva

Nositelji investicija

Član 7.

OPERATIVNA REALIZACIJA PROJEKTA

Za provedbu projekta odgovorna su nadležna tijela u obje države u skladu sa zakonodavstvom.

Član 8.

ROKOVI

Ugovorne strane će osigurati pripremu i realizaciju projekta u skladu s dinamikom definisanom posebnim ugovorom.

Član 9.

ODRŽAVANJE I UPOTREBA

Za upravljanje i održavanje sistema nositelji investicija će sklopiti poseban sporazum prije izdavanja upotrebne dozvole.

Član 10.

POSTUPCI, CARINE I POREZI

Ugovorne strane će razmotriti mogućnosti pojednostavljenja carinskih postupaka.

Član 11.

POGRANIČNA ZONA

Predviđa se pojednostavljeno kretanje radnika i opreme u zoni do 100 metara od državne granice uz odgovarajuće dozvole i najave.

Član 12.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporovi će se rješavati konsultacijama i pregovorima, a u krajnjem slučaju diplomatskim putem.

Član 13.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sporazum stupa na snagu 30 dana od razmjene posljednje pisane obavijesti.

Svaka strana može otkazati sporazum uz šest mjeseci roka.

Sporazum se može izmijeniti pisanim dogovorom.

Sastavljeno u dva originalna primjerka na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i na hrvatskom jeziku", piše u Sporazumu.