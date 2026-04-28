Đajić predstavio stranku: Narodu treba neko narodni, nismo ni lijevo ni desno, ne želimo sukobe s drugim partijama

Bivši visoki funkcioner SNSD-a Vlado Đajić potvrdio je na konferenciji za medije da je osnovao novu stranku koja će se zvati "Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić".

Poručio je da je glavni cilj ove stranke sistem dostojan čovjeka.

Kako je dodao, ova partija nije "ni lijeva, ni desna", te je dodao da će svi biti iznenađeni 4. oktobra na dan izbora kada će narod pokazati svoju volju.

- Partija je napravljena sa ciljem da volju naroda RS 4. oktobra na dan izbora i moj rođendan glasovima za nas pretvorimo u volju naroda, u realnost, a to je u institucijama, u Skupštini i u Vladi. Što više glasova naroda dobijemo, imat ćemo veći kapacitet da se borimo za interes naroda i da napravimo RS po volji naroda - naveo je.