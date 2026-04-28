Đajić predstavio stranku: Narodu treba neko narodni, nismo ni lijevo ni desno, ne želimo sukobe s drugim partijama

Bivši visoki funkcioner SNSD-a Vlado Đajić potvrdio je na konferenciji za medije da je osnovao novu stranku koja će se zvati "Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić".
Poručio je da je glavni cilj ove stranke sistem dostojan čovjeka.
Kako je dodao, ova partija nije "ni lijeva, ni desna", te je dodao da će svi biti iznenađeni 4. oktobra na dan izbora kada će narod pokazati svoju volju.
- Partija je napravljena sa ciljem da volju naroda RS 4. oktobra na dan izbora i moj rođendan glasovima za nas pretvorimo u volju naroda, u realnost, a to je u institucijama, u Skupštini i u Vladi. Što više glasova naroda dobijemo, imat ćemo veći kapacitet da se borimo za interes naroda i da napravimo RS po volji naroda - naveo je.
Dodao je da je svjestan mnogih prljavih igara, ali je hrabar. Kako je dodao, zalagaće se za red, rad, zakon, struku, veće plaće i penzije, bolju budućnost, transparentnost i da djeca ostanu u RS.
- Ovih dana dobićete program kakav do sada nije viđen i svi će biti iznenađeni i oduševljeni i mojim radom i radom mojih saradnika, ali i velikim brojem glasova koje će imati "Volja naroda Srpske" na izborima 4. oktobra. Narodu treba neko ko je narodni, neko ko će se boriti za narod - rekao je on.
On je pozvao sve koji mogu doprinijeti razvoju i očuvanju institucija, reda i sistema, da mu se pridruže.
- Na mnogim rukovodećim mjestima su ljudi lošijih referenci i manjih sposobnosti, ali su tu zbog poltronstva i podobnosti i urušavaju pojedine institucije. Obećavam da ćemo dati priliku pametnim, stručnim, pa čak i nestranačkim ličnostima i da napravimo realne i sigurne uslove da ostanemo ovdje i da mnoge koji su otišli vratimo - rekao je Đajić.
On je dodao da je predmet interesovanja ove stranke i dijaspora.
- Pozivam ih da glasaju, ali i da budu birani. Spreman sam da ih stavimo na liste da budu poslanici i rukovodioci - istakao je Đajić.
Naveo je da ne želi sukobe s drugim partijama.