Peter Mađar krenuo u obračun s Orbanovim tajkunima: Vlasnik Cementa Lukavac na meti novih vlasti Mađarske

S padom Viktora Orbana u Mađarskoj njemu bliski biznismeni i tajkuni nisu više dobrodošli u Mađarskoj, kako je najavio apsolutni pobjednik izbora u toj državi Peter Mađar (Magyar) koji je nakon 16 godina skinuo Orbana s trona. Bogataši koji su bliski bivšem premijeru na meti su novog mađarskog lidera, koji je najavio obračun sa svima koji su preko korupcije i uz Orbanovu saglasnost spremali novac u vlastite džepove na štetu države i građana koji pune budžet.
- Oligarsi povezani s Orbanom prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj i druge daleke zemlje - objavio je Mađar.
Lukavački biznis
On je naveo da su neke od najmoćnijih tajkunskih porodica već otišle iz Mađarske ili to namjeravaju, a među njima je i onaj najbogatiji Lornic Mesaroš (Meszaros), jedan od najbližih prijatelja bivšeg premijera. Prema pisanju medija, Mesaroš je, navodno, već u Dubaiju i rasprodaje imovinu, što je informacija koja se nije mogla potvrditi.
Firma ovog mađarskog tajkuna Talentis International Construction Investments Kft. iz Mađarske od kraja 2023. godine je stopostotni vlasnik Lukavac Cementa, koji je preuzeo od austrijskog Asamer Baustoffe AG. U junu 2024. godine i sam Mesaroš je bio u Lukavcu, povodom obilježavanja 50. godišnjice Lukavac Cementa.
- Izuzetno sam zadovoljan da smo sada prisutni i u Bosni i Hercegovini i da nastavljamo s daljim ulaganjima i unapređenjem poslovanja Lukavac Cementa u skladu s modernim praksama i aktuelnim dostignućima industrije cementa - izjavio je tada Mesaroš.
Najavljivano je da njegova grupacija aktivno traži nove mogućnosti za ulaganja, izvan građevinarstva, u poljoprivredi, ugostiteljstvu i potencijalno bankarskom sektoru, ali osim kupovine lukavačke fabrike daljih investiranja do danas nije bilo.
Gomilanje bogatstva
Mesaroš je od 2023. godine, kada je kupio lukavačku fabriku Cementa, do danas nagomilao veliko bogatstvo. Magazin „Forbes“ trenutno ga rangira kao najbogatijeg Mađara i 823. najbogatijeg na popisu milijardera svijeta. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na 5,2 milijarde dolara, a samo dvije godine prije toga, 2023., imao je „tek“ 1,2 milijarde dolara.
Zahvaljujući bliskom prijateljstvu s bivšim mađarskim apsolutističkim premijerom izgradio je poslovno carstvo koje obuhvata više sektora. Važi kao glavni posrednik između Orbana i vrha stranke Fides (Fidesz).
Nakon što je pomeo Orbana na izborima, Mađar je pozvao šefove pravosuđa i policije da po hitnom postupku zamrznu nezakonito stečenu imovinu, među kojima je i ona Lorinca Mesaroša. Tvrdi da su tajkuni bliski Orbanu “krali i državu koristili kao bankomat” i da će oni koji su preko tih veza nagomilali bogatstvo odgovarati. Za sada još nema potvrde, niti se Mesaroš oglašavao o daljim poslovnim planovima.
Put od lokalnog instalatera
Mesaroš je uz pomoć Orbana katapultiran od lokalnog instalatera do najbogatijeg Mađara. U Felčutu, Orbanovom rodnom gradu, 1990. godine osnovao je malu kompaniju za plinske instalacije. Njegova kompanija za plinske instalacije Mesaroš & Mesaroš postala je veliki igrač na građevinskom tržištu zahvaljujući ugovorima s vladom.
Orban, koji je osnovao Fudbalsku akademiju Ferenc Puškaš (Puskas), izabrao je Mesaroša za njenog predsjednika. U Hrvatskoj je Mesaroš vlasnik Nogometnog kluba Osijek.