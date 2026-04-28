Peter Mađar krenuo u obračun s Orbanovim tajkunima: Vlasnik Cementa Lukavac na meti novih vlasti Mađarske

S padom Viktora Orbana u Mađarskoj njemu bliski biznismeni i tajkuni nisu više dobrodošli u Mađarskoj, kako je najavio apsolutni pobjednik izbora u toj državi Peter Mađar (Magyar) koji je nakon 16 godina skinuo Orbana s trona. Bogataši koji su bliski bivšem premijeru na meti su novog mađarskog lidera, koji je najavio obračun sa svima koji su preko korupcije i uz Orbanovu saglasnost spremali novac u vlastite džepove na štetu države i građana koji pune budžet.

- Oligarsi povezani s Orbanom prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj i druge daleke zemlje - objavio je Mađar.

Lukavački biznis

On je naveo da su neke od najmoćnijih tajkunskih porodica već otišle iz Mađarske ili to namjeravaju, a među njima je i onaj najbogatiji Lornic Mesaroš (Meszaros), jedan od najbližih prijatelja bivšeg premijera. Prema pisanju medija, Mesaroš je, navodno, već u Dubaiju i rasprodaje imovinu, što je informacija koja se nije mogla potvrditi.

Firma ovog mađarskog tajkuna Talentis International Construction Investments Kft. iz Mađarske od kraja 2023. godine je stopostotni vlasnik Lukavac Cementa, koji je preuzeo od austrijskog Asamer Baustoffe AG. U junu 2024. godine i sam Mesaroš je bio u Lukavcu, povodom obilježavanja 50. godišnjice Lukavac Cementa.