Zaimović o Kvadrantu C: Prolazak ceste između fakulteta je pitanje sigurnosti studenata

Rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zaimović upozorio je na ozbiljne nedostatke prijedloga regulacionog plana za Kvadrant C, ističući da bi planirana rješenja mogla ugroziti sigurnost studenata, rad i naučnoistraživačke procese.

- Senat Univerziteta u Sarajevu želi poslati poruku kolegama koji su nosioci pripreme i izrade da prijedlog regulacionog plana jednostavno ne ispunjava akademske standarde koji su neophodni za institucije od posebnog značaja, kao što je Univerzitet u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu je u proteklih 16 mjeseci pokušavao da prenese svoju zabrinutost kada je u pitanju prijedlog regulacionog plana, da iskaže sve ono što smatra neprihvatljivim, te da ukaže na nedostatke regulacionog plana kroz različita tijela - naveo je Zaimović.

Rekao je da su se fokusirali isključivo na pitanja koja se odnose na Univerzitet u Sarajevu, jer za ostala pitanja nisu pitani.

- Nismo konsultovani o 167 stambenih jedinica na 16.000 m². Nismo konsultovani o 80.000 m² novog kancelarijskog prostora. O tome nismo imali mišljenje. Ali ono o čemu imamo mišljenje jeste kada prijedlog regulacionog plana podrazumijeva da kompletan tranzitni saobraćaj za cijelu poslovnu zonu Kvadranta C prolazi između dvije zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta, a nakon toga između zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta i Mašinskog fakulteta. Taj tranzitni saobraćaj je izuzetan. Znajući da je on takav, kolege iz Zavoda su predvidjele isključnu traku i da taj saobraćaj, u saobraćajnici punog profila, prolazi kroz prostor Univerziteta. Ovo nije imovinsko pitanje. Ovo je pitanje svakodnevne sigurnosti studenata i studentica Univerziteta i zaposlenika, koji svakodnevno prolaze zonom koja bi, prema ovom prijedlogu, trebala postati zona intenzivnog saobraćaja- kazao je Zaimović.

Zaimović poručuje da u takvoj situaciji Univerzitet mora reagovati i da, iako je predviđen intenzivan saobraćaj, zelene površine su pretvorene u parking-prostore.

- Parking-lokacije, odnosno saobraćaj u mirovanju, predviđeni su oko objekata Prirodno-matematičkog fakulteta koji su neposredno u blizini laboratorija i istraživačkih centara, o čemu ste jučer imali priliku biti upoznati kroz pismo doktora Hofmana i naglasio je da je za istraživačke projekte na kojima radimo neprihvatljivo da saobraćajnice, parkinzi i prostori koji proizvode buku i zagađenje budu neposredno uz same laboratorije, i to laboratorije u kojima sarađujemo s najuglednijim istraživačkim institucijama na svijetu - navodi Zaimović.

Kaže da je Univerzitet u Sarajevu spreman na saradnju.

- Jednostavno, mnogi od nas, kolegice i kolege, dekanese, dekani, direktori i studenti, kada bi sabrali koliko smo univerziteta i instituta obišli, vjerovatno bismo govorili o desetinama hiljada naučnoistraživačkih institucija širom svijeta koje smo imali priliku posjetiti. Postavlja se pitanje: da li je iko ikada vidio da saobraćaj prolazi između objekata univerziteta? A to je prijedlog koji se nalazi na dnevnom redu sjednice. Naglašavam, kao neko ko u ovom mandatu predstavlja Univerzitet u Sarajevu, da se ne bavimo institucijama privatnog karaktera niti privatnim kapitalom. Ne zanima nas da li će tu biti tržni centar, kakav objekat ili koje spratnosti, jer nas niko o tome nije pitao. Da jesu, možda bismo imali bolja rješenja - zaključio je Zaimović.